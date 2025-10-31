EXCLUSIV Criză majoră în proiectul noului Plan Urbanistic al Bucureștiului, document așteptat de peste un deceniu: consorțiul acuză Primăria Capitalei de blocaj administrativ, neplată și lipsă de guvernanță. Activitatea echipei tehnice a fost suspendată / Ce răspunde Primăria Capitalei

Proiectul pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului București (PUG), un document strategic așteptat de peste un deceniu, traversează cea mai profundă criză de la începutul său. Consorțiul condus de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) a notificat Primăria Capitalei printr-o adresă consultată de G4Media, în care acuză blocaje administrative, lipsa recepției unui livrabil esențial – prima versiune tehnică internă a PUG – , precum și neplata facturilor și absența oricărei reacții oficiale din partea autorității contractante.

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat pentru G4Media că există ”nemulțumiri” de ambele părți și că relația cu consorțiul este în continuare funcțională. Vezi în articol reacția integrală a primarului interimar

Documentul, adresat primarului general interimar Stelian Bujduveanu, arhitectului-șef Matei Damian și Direcției de Urbanism, marchează cel mai tensionat moment din derularea contractului semnat în 2013 și revigorat în 2022 de Nicușor Dan, printr-un act adițional. În campania electorală, Nicușor Dan spunea că prima variantă de PUG va fi gata până la finalul anului 2025.

În notificarea adresată pe 29 octombrie (foto jos), Consorțiul anunță că își rezervă dreptul de a suspenda etapele viitoare ale proiectului și avertizează că Primăria riscă rezilierea contractului și deschiderea unor acțiuni în instanță. Notificarea se află publicată mai jos.

Recepție blocată, lipsa unui răspuns oficial și facturi neachitate

Subiectul conflictului este „livrabilul E2F1_1A – Versiune 01” predat de Consorțiu pe 21 iulie 2025. Conform contractului, Primăria trebuia să recepționeze documentația până la 18 august 2025, termen depășit cu mai bine de două luni.

V01 este prima versiune de lucru integrată a PUG-ului, folosită pentru: calibrare tehnică, corelare între teme (mobilitate, patrimoniu, spații verzi etc.), dialog preliminar cu instituțiile relevante.

Conform consorțiului, legea cere ca PUG-ul să aibă o formă preliminară, care va merge la avizare și consultare publică. Pentru București însă, această formă preliminară este prea complexă pentru a fi produsă direct dintr-o singură etapă, deoarece orașul are foarte multe date, multe instituții implicate, reglementări dense și diverse, problematici diferite (patrimoniu, trafic, infrastructură, mediu etc.).

De aceea, în 2022, Primăria și consorțiul au stabilit prin act adițional ca forma preliminară să fie pregătită în etape tematice, nu toată odată.

În pofida a două notificări oficiale, pe 8 septembrie și 14 octombrie, Municipalitatea nu a transmis niciun răspuns la acest livrabil, nu a efectuat recepția și nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate, se arată în notificarea consultată de G4Media. În lipsa recepției, Universitatea „Ion Mincu” a suspendat inclusiv contractele de muncă ale întregii echipe tehnice, ceea ce face imposibilă continuarea proiectului.

„Vă somăm să efectuați imediat plata facturii (…) Prezenta constituie PUNERE ÎN ÎNTÂRZIERE”, se arată în notificarea Consorțiului expediată Primăriei Capitalei în 29 octombrie.

Totodată, prestatorul solicită Primăriei să retragă cerințele transmise prin adresa 134877/18.08.2025, pe care le consideră neconforme cu contractul, cu legea și cu metodologia urbanistică.

Notificarea poate fi vizualizată AICI: CCPEC 631_29.10.2025

Consorțiul: Livrabilul este conform cu soluția câștigătoare, legislația și cerințele contractuale

Într-un răspuns detaliat la adresa Primăriei privind „verificarea conformității”, Consorțiul afirmă că documentația este „complet conformă cu soluția câștigătoare a concursului de soluții, cu propunerea tehnică depusă la licitație, cu Temele, metodologia și standardele profesionale, cu Actul Adițional nr. 2 din 2022, cu legislația în vigoare”.

Mai mult, reprezentanții Consorțiului menționează că perioada extrem de lungă – 13 ani – în care proiectul a fost blocat administrativ a impus adaptări metodologice inevitabile:

„A pretinde ca o viziune formulată acum treisprezece ani să rămână imuabilă ar însemna negarea principiului progresului urban. Un plan urbanistic nu este un produs finit, ci o construcție intelectuală care trebuie să rămână sincronă cu realitatea orașului.”

Consorțiul respinge explicit ideea că documentația ar fi depășit mandatul contractual sau soluția de concurs.

Un proiect elaborat într-o structură complexă, validat intern de toți partenerii

Consorțiul amintește că livrabilul E2F1_1A a fost elaborat în baza unui mandat colectiv, fiind verificat și validat de:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Arnaiz Arquitectos (Spania) – fostul arhitect șef al Madridului

Synergetics Corporation (succesor contractual al AECOM)

Intergraph Computer Services

Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT)

Toate materialele au trecut printr-un proces intern de armonizare interdisciplinară, cu trasabilitate completă, se mai arată în răspuns.

Blocaj administrativ: întâlniri fără rezultat, refuzuri instituționale și tăcere din partea Primăriei

Un capitol amplu al documentului detaliază modul în care lipsa de guvernanță administrativă ar fi blocat proiectul și au avut loc întâlniri fără valoare juridică.

Deși în 2025 au avut loc mai multe discuții între Consorțiu și reprezentanții Primăriei, inclusiv cu primarul general și arhitectul-șef, niciunul dintre aceste dialoguri nu s-a finalizat cu un proces-verbal, o decizie formală sau un act administrativ, se mai arată în scrisoare.

Refuzul PMB de a participa la întâlniri cu Ministerul Dezvoltării

MDLPA a convocat două sesiuni tehnice menite să clarifice procedura de verificare a documentațiilor urbanistice. Consorțiul a participat sau și-a declarat disponibilitatea. Arhitectul-șef al Capitalei a refuzat participarea PMB, blocând procesul de îndrumare instituțională, acuză consorțiul.

„Într-un contract de asemenea complexitate, tăcerea instituțională nu reprezintă neutralitate, ci abandon temporar al funcției de guvernanță”, afirmă Consorțiul.

Pe fondul lipsei oricărei reacții din partea Achizitorului, respectiv primăria Capitalei, Consorțiul anunța că a pregătit notificarea oficială de suspendare a etapelor viitoare, în baza „excepției de neexecutare” prevăzute de Codul civil.

Suspendarea este justificată de: neîndeplinirea obligațiilor Primăriei, absența recepției, absența plății, lipsa de reacție la cererile procedurale, blocajul instituțional.

Consorțiul precizează că măsura este preventivă, nu sancționatorie, și urmărește protejarea integrității proiectului.

UAUIM anunță suspendarea echipei de proiect: personalul tehnic nu mai poate lucra

Informația privind suspendarea activității este prezentată în finalul documentului: începând cu 10 octombrie 2025, UAUIM a suspendat contractele de muncă ale întregii echipe tehnice PUG. Inclusiv coordonatorul științific, prof. dr. arh. Tiberiu Florescu, se află în această situație, iar lipsa recepției și neplata au făcut imposibilă menținerea unui cadru financiar sustenabil.

În acest moment, proiectul nu mai dispune de resursa umană necesară continuării etapelor.

„Proiectul a ieșit temporar din logica comercială normală”, precizează Consorțiul, arătând că eforturile au fost susținute până acum în mod voluntar.

Apel ferm către Primăria Capitalei: decizie în 7 zile

Consorțiul solicită Primarului General să restabilească funcția de guvernanță și să transmită o poziție oficială în termen de 7 zile, incluzând: confirmarea continuării contractului; măsuri concrete pentru recepția livrabilului E2F1_1A; desemnarea persoanelor responsabile și stabilirea unui calendar procedural; reluarea dialogului administrativ.

În lipsa unui răspuns, se activează procedura de suspendare și, eventual, reziliere. „Într-un proiect care definește viitorul Bucureștiului, nu decizia este riscantă, ci absența ei.”

Consorțiul propune două direcții posibile: relansarea proiectului, printr-o decizie fermă a Primăriei sau rezilierea contractului, dacă municipalitatea nu poate asigura continuitatea.

Consorțiul se declară pregătit pentru ambele variante, cu mențiunea că menținerea actualului blocaj reprezintă cel mai nociv scenariu.

Răspunsul PMB. Bujduveanu: „Neînțelegeri între echipele tehnice”

Întrebat de G4Media despre acest subiect, primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat că relația cu consorțiul este în continuare funcțională și că studiile de fundamentare au fost recepționate la începutul anului, permițând avansarea spre elaborarea versiunii V01 a PUG și a Regulamentului Local de Urbanism în forma inițială.

Primăria a transmis pentru G4Media că există nemulțumiri de ambele părți. Bujduveanu a spus că documentația este extrem de complexă și presupune verificări detaliate, iar neînțelegerile apărute între echipele tehnice sunt în acest moment analizate împreună cu Universitatea de Arhitectură pentru a fi clarificate.

„Am primit o adresa de la Facultate în care ni s-a comunicat că există anumite nemulțumiri raportat la colaborarea între echipele tehnice. Și noi avem anumite nemulțumiri, în momentul de față dialogul este cea mai bună direcție, împreună cu rectorul facultătii am agreat ca să căutăm acele punți comune pentru a avea un document V01 care nu va fi public, dar va fi piatra de temelie a PUG în ton cu direcția de dezvoltare a acestui oraș”, a spus Bujduveanu pentru G4Media.

Întrebat dacă volumul pune probleme de recepție din partea Primăriei Capitalei, Bujduveanu a negat, afirmând că „varianta noastră este că Primăria are o discuție administrativă cu Universitatea de Arhitectură prin care cere clarificări și modificări pe anumite zone pe care vi le putem transmite doar în scris după ce avem acordul consorțiului. Nu putem ieși public cu aceste informații pentru că riscă să pună în pericol desfășurarea contractului.”

„Această etapă care definește în ce direcție merge municipalitatea, ține de definirea PUG final V02 va fi finalul. Între V01 și V02 vor exista mai multe analize și dezbateri care o vor completa. În momentul de față avem discuții cu Facultatea de Arhitectură pe acest subiect, căutăm împreună soluții pentru neînțelegeri între echipele tehnice,”, spune el.

Administrația afirmă că dorește ca noul PUG să fie finalizat în actualul mandat, până în 2028, și să ofere direcții de dezvoltare coerente, protejând spațiile verzi și evitând supradensificarea orașului. „Nu ne dorim să supradensificăm orașul și ca spațiile verzi să fie mutilate vrem direcții de dezvoltare concise și aplicabile, profile de drumuri, pe care după ce primăria le recepționează poate merge în etapa a doua, dar întreg orașul are nevoie de PUG real”, mai afirmă el.

Un proiect strategic în pericol

Noul PUG al Bucureștiului trebuie să fie documentul care stabilește direcțiile de dezvoltare ale orașului pentru următoarele două decenii. Contractul a fost semnat acum 12 ani, în 2013, și a trecut prin numeroase blocaje administrative și schimbări politice.

Criza actuală riscă să împingă proiectul într-un impas fără precedent, într-un moment în care Capitala are nevoie urgentă de o viziune coerentă de urbanism.

Nicușor Dan a devenit primar general în 2020, pe fondul unui discurs centrat pe legalitate urbanistică, combaterea urbanismului haotic și reformarea administrației.

Dan a moștenit un contract blocat din 2013, pentru revizuirea Planului Urbanistic General (PUG). În mandatul său, în 2022–2023, administrația a semnat acte adiționale și a deblocat etape ale proiectului, în încercarea de a relansa procesul. Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că o primă formă a PUG ar putea fi finalizată până la finalul anului 2025, termen folosit în campania electorală și în comunicările sale publice.

În calitate de primar general, a introdus regulamente urbanistice intermediare, inclusiv suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector, argumentând că ele produc construcții ilegale sau supradimensionate.

Mandatul său a fost marcat de conflicte cu dezvoltatorii și cu aparatul urbanistic intern, pe fondul încercării de a schimba modul în care se aprobă documentațiile.



Astfel, PUG a devenit un subiect simbolic al administrației sale.

După alegerile prezidențiale din mai 2025, Stelian Bujduveanu (PNL), primar general interimar al Bucureștiului, a preluat responsabilitatea unor proiecte urbanistice complexe, inclusiv PUG-ul. Bujduveanu a moștenit procesul administrativ lăsat de Nicușor Dan, dar nu a finalizat recepția etapelor transmise în 2025.

Stelian Bujduveanu gestionează în prezent conflictul administrativ cu Consorțiul, marcat de neplată, întârzieri și absența deciziilor formale.



Sub coordonarea sa, Primăria a organizat mai multe întâlniri tehnice cu Consorțiul, însă acestea nu s-au concretizat în decizii administrative (proces-verbal, recepție, clarificare scrisă), după cum arată documentele Consorțiului.



În spațiul public, Bujduveanu a transmis că proiectul PUG trebuie continuat, dar nu a avansat un calendar clar.

