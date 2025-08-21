Spectacole, activităţi culturale şi experienţe sportive, pe Calea Victoriei şi în Piaţa Amzei în weekendul 23-24 august

Spectacole, activităţi culturale şi experienţe sportive vor avea loc în 23 şi 24 august, pe Calea Victoriei şi în Piaţa Amzei, la „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”, transmite News.ro.

Unul dintre cele mai aşteptate momente ale weekendului este maratonul dedicat mişcării şi ritmului – „Noaptea Dansului – Bucureştiul dansează”. Evenimentul, care transformă strada într-un imens ring de dans, va avea loc sâmbătă, între orele 17:30 şi 21:00, în faţa Muzeului Naţional de Istorie a României, pe Calea Victoriei 12.

Peste zece stiluri de dans – de la salsa, tango argentinian şi bachata, la dansuri populare româneşti, belly dance, shuffle dance sau lindy hop – vor anima seara prin demonstraţii spectaculoase, flashmob-uri şi momente de community dance, invitând publicul să se alăture energiei dansului.

Până în 31 august, Piaţa Amzei rămâne parte din traseul pietonal al proiectului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă Urbană” şi găzduieşte evenimentul „Piaţa Amzei – Scenă Urbană”.

În acest context, artiştii stradali interesaţi să performeze aici pot aplica până la 31 august pentru o autorizaţie temporară, gratuită, emisă de ARCUB. Artiştii independenţi sunt invitaţi să trimită solicitările la adresa [email protected], respectând condiţiile din regulamentul de înscriere disponibil pe arcub.ro

Piaţa Revoluţiei şi zona intersecţiei cu bd. Dacia, prind viaţă prin activităţile sportive organizate de PROEDUS, disponibile pe tot parcursul weekendului între orele 10:00 şi 21:00. Totodată, zona Parcului Kretzulescu se transformă într-un spaţiu al creativităţii, unde artiştii plastici îşi etalează şevaletele pentru noi demonstraţii de pictură pe pânză, sâmbătă şi duminică între orele 12:00 şi 19:00.

De asemenea, Muzeul Municipiului Bucureşti – Casa Filipescu-Cesianu îşi întâmpină vizitatorii, în ambele zile de weekend, cu două expoziţii permanente: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” şi „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani”, deschise între orele 10:00 şi 17:30, accesul fiind pe bază de bilet.

Programul complet al weekendului 23-24 august 2025 este disponibil pe www.arcub.ro.

Restricţii rutiere

Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 23 şi 24 august, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei) şi Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei şi str. Piaţa Amzei) vor fi deschise între orele 10:00 şi 22:00.