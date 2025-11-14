Ce faci in București weekendul acesta? Evenimente de neratat: artă funerară, târguri, patinaj, Beethoven și The Art of Games

Weekendul acesta Bucureștiul se animă cu evenimente pentru toate gusturile: târguri tradiționale, expoziții de artă, concerte de muzică clasică, experiențe tehnologice și activități în aer liber.

Expoziție interactivă dedicată jocurilor video și artelor conexe, cu zone „Discover”, „Play”, „Learn” și „Immerse”, punând în valoare dimensiunea artistică și educativă a gamingului.

Fotogeografica 2025

Perioada: 15 octombrie – 15 noiembrie 2025

Locație: Biblioteca Națională a României

Acces: Gratuit

Cea mai mare expoziție de fotografie geografică din România, cu peste 1.800 de lucrări și instalații imersive.

Expoziția Frederic Storck – „Arta funerară în spațiul românesc”

Perioada: 1 octombrie 2025 – 26 februarie 2026

Locație: Palatul Suțu, Bd. I.C. Brătianu nr. 2

Acces: Gratuit

O incursiune în simbolistica monumentelor funerare românești, cu machete și schițe ale sculptorului Frederic Storck, fotografii și exemple occidentale.

Patinaj la Berceni Arena

Perioada: 15–16 noiembrie 2025

Locație: Berceni Arena, Str. Turnu Măgurele nr. 11

Acces: Gratuit (25 lei pentru închirierea patinelor)

Sesiuni de patinaj pentru toate vârstele, o activitate distractivă și activă de weekend.

Serele exotice din Parcul Drumul Taberei

Perioada: 1 octombrie 2025 – 31 martie 2026

Program: Sâmbătă–duminică: 09:00–15:00 / Miercuri–vineri: 10:00–16:00

Acces: Gratuit

Tururi ghidate la fiecare 20 de minute prin 7 pavilioane cu peste 4.000 de plante din 300 de specii.

Târg Piața Țărănească și Meșter(Ești)!

Perioada: 14–16 noiembrie 2025

Locație: Curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român

Acces: Gratuit

Un târg plin de meșteri populari, artizani și producători tradiționali din întreaga țară. Vizitatorii vor găsi ii cusute manual, obiecte din lemn și ceramică, bijuterii, produse gastronomice tradiționale și deserturi calde, toate pregătite cu grijă de comunități din diferite zone ale României.

Târgul meșterilor populari și gastronomia tradițională – „Savori de toamnă”

Perioada: 14–16 noiembrie 2025

Locație: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Acces: Gratuit

Eveniment dedicat începutului Postului Nașterii Domnului. Vizitatorii pot cumpăra produse tradiționale și pot experimenta atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu daruri inspirate de Sfântul Nicolae și Sfântul Matei.

Ziua Porților Deschise la Dispeceratul Central Metrorex

Data: 16 noiembrie 2025, 10:00 – 14:00

Locație: Stația Piața Unirii 1, lângă casieria Elevi-Studenți

Acces: Gratuit (copiii sub 14 ani doar însoțiți de un părinte)

Metrorex sărbătorește 46 de ani de la inaugurarea metroului din București. Vizitatorii pot descoperi cum este coordonată circulația trenurilor și cum funcționează sistemul subteran din inima orașului.

MaterialFEST 2025

Data: 14–15 noiembrie 2025

Locație: Politehnica București

Acces: Gratuit

Un festival dedicat ingineriei materialelor, cu expoziții de echipamente avansate, demonstrații live de printare 3D, drone, forjare de metale și concursuri pentru liceeni pe tema sustenabilității și inovației.

Art Safari – „Farmecul Antichității”

Perioada: 13 noiembrie – 14 decembrie 2025

Locație: Palatul Dacia-România, Lipscani 18–20

Acces: Bilet

Expoziție cu capodopere semnate de Pablo Picasso, Il Canaletto și Henri Matisse, dar și lucrări de Panini, Van Bredael și alții. Un parcurs vizual fascinant în universul artei clasice și moderne.

100% Beethoven – Concert la Sala Radio

Data: 14 noiembrie 2025, ora 19:00

Locație: Sala Radio

Acces: Bilet

Orchestra Națională Radio interpretează integral lucrări de Beethoven, cu invitați speciali din China: dirijorul Zhang Yi și pianistul James Zijian Wei. Concert transmis și online.

Garden of Lights – „Small World”

Perioada: Începând cu 24 octombrie 2025

Locație: Grădina Botanică București

Acces: Bilet

Expoziție nocturnă spectaculoasă cu lumini, artă și muzică, aducând repere din întreaga lume într-un tur vizual interactiv.

Expoziția „Lumea loteriei românești”

Perioada: 6 noiembrie – 7 decembrie 2025

Locație: Muzeul Național de Istorie a României

Acces: Gratuit

Expoziție dedicată istoriei loteriei românești, de la mijlocul secolului XIX până în 1989, cu obiecte de patrimoniu și bilete de colecție.

The Art of the Game – primul eveniment cultural dedicat jocurilor video

Perioada: 8 noiembrie 2025 – 1 martie 2026

Locație: ARCUB – Hanul Gabroveni