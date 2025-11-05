Cine este Cristian Bălan, omul de afaceri vizat de procurorii DNA alături de generalul SIE (r) Nicolae Iana și Fănel Bogos / Condamnat în dosarul mitei de 22 de milioane de euro pentru duty-free-uri, Bălan se recomanda general SIE și se lăuda cu relații la Ambasada Rusiei

Cristian Bălan, vizat de procurorii DNA în perchezițiile din dosarul în care mai sunt implicați generalul SIE în rezervă Nicolae Iana, fostul procuror militar Vasile Doană și omul de afaceri Fănel Bogos, a fost condamnat cu suspendare la 2 ani și 6 luni de închisoare în dosarul mitei de 22 de milioane de euro pentru duty-free-uri în aeroport.

În acel dosar, potrivit DNA, un intermediar, Cristian Dumitru Bălan și George Alexandru Ivan, fost director la Compania Națională Aeroporturi București pe vremea ministrului Transporturilor Răzvan Cuc, i-ar fi cerut lui Cătălin Lăscuț, unul dintre patronii firmei care operează magazinele duty-free și restaurantele de pe aeroportul Otopeni, nici mai mult nici mai puțin decât peste 22 de milioane de euro, în schimbul prelungirii contractelor de închiriere.

Potrivit unor surse G4media.ro, Bălan se lăuda că este general SIE și că putea suna la orice oră politicieni influenți precum fostul premier Ludovic Orban.

Potrivit presei, el apare într-un dosar DNA de la Suceava din 2015 și în anturajul fostului șef ANI, Cătălin Macovei.

Mediafax: Cristian Bălan, personajul-cheie din dosarul ”Mitei de 22 de milioane de euro pentru dufy-free-uri”

Potrivit agenției Mediafax, cazul mitei din duty free instrumentat de DNA în 2023 i-a vizat pe fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Alexandru Ivan, omul de afaceri Cristian Bălan și doi acționari la firma care a închiriat spațiile comerciale în zona duty-free. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Hardan Saadeh – directorul general al SC DNATA Catering SRL – a denunțat faptul că o sumă de „1,2 milioane de euro a fost cerută de Bălan Cristian și Alexandru Ivan, deoarece ei mi-au spus că au relații, au intrare la directorul general CNAB și la minister ca să se rezolve problema de care era interesată SC DNATA Catering SRL. Directorul general trebuia să propună către AGA prelungirea (n.red. – contractelor de închiriere a spațiilor comerciale) pe o perioadă de un an a acelei asocieri care expira la 31.12.2022. Discuții pe acest subiect au fost purtate în mai multe zile”. Mita nu s-ar fi limitat la 1,2 milioane €, ci sumele vehiculate în acest circuit s-ar fi ridicat la 22 de milioane de euro.

În data de 17 februarie 2025, magistrații de la Tribunalul București l-au condamnat în primă instanță pe Cristian Bălan la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare și, în plus, el a fost obligat să presteze și muncă în folosul comunității.

Interceptări

Cotidianul Gândul a publicat, în aprilie 2023, extrase din interceptările efectuate de procurorii DNA în acest dosar.

Potrivit surselor Gândul, omul de afaceri Cristian Bălan – ”apropiat” al lui Alexandru Ivan, fost director CNAB, ”având o relație naș-fin” – se ”laudă” și cu o relație extrem de apropiată cu Ambasada Rusiei, cultivată prin intermediul lui Alexandr Loginov, fost atașat militar, ”acoperire” utilizată constant de către Direcția Principală de Informații a Rusiei, GRU.

”Alexandr Loginov a fost atașat militar la Ambasada Rusiei în România în perioada 2014-2018, dar a rămas în țara noastră și are relații foarte apropiate de cetățeanul român. În contextul expulzării – la data de 19.08.2022 – a unui diplomat al Ambasadei Federației Ruse la București, această relație ar trebui investigată de către autoritățile române”, au declarat sursele Gândul.

În luna august a anului 2022, procurorii DNA au interceptat o discuție purtată între Hardan Saadeh, director general SC DNATA CATERING SRL, și Radu-Laurențiu Tănăsescu, directorul SC MILLENIUM PRO DESIGN, asociat al unui alt om de afaceri prezent în acest dosar DNA, etichetat drept ”Regele Duty-Free-urilor”.

Potrivit interceptărilor, acesta din urmă l-a descris pe omul de afaceri Cristian Bălan – alături de care își petrecuse vacanța la Mykonos, drept o persoană ”influentă și periculoasă”, fost lucrător al unui serviciu de informații.

”La întâlnirea din 19.08.2022, după despărțirea de Duțulescu Augustin, martorul Hardan Saadeh și Tănăsescu Radu-Laurențiu discută în special despre identificarea unui consultant apropiat lor.

În continuare, Hardan Saadeh întreabă pe Tănăsescu Radu-Laurențiu ce mai face Bălan Cristian-Dumitru, iar Tănăsescu îi spune că au fost în vacanță împreună în Mykonos și faptul că Bălan Cristian-Dumitru a plecat din SIE și e o persoană influentă și periculoasă.

Hardan Saadeh: Mi-ai dat ăla, caiet de sarcini?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Ă… Vin în cinci minute, ți-l dau pe Whatsapp.

Hardan Saadeh: Nu, că… (neinteligibil)

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Da! Să vedem dacă se califică avocatul, dacă avem avocat, dăm de englezi!

Hardan Saadeh: Cristi Bălan ce face?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Bine!

Hardan Saadeh: Da? Nu l-am mai văzut demult…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Nu l-am mai văzut nici eu, dar am fost cu el într-o vacanță!

Hardan Saadeh: Unde? În Saint-Tropez?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: În… la Mykonos.

Hardan Saadeh: Cum asta? Plimbă cu neveste, cu amantă, cu…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Dar el nu mai e cu nevastă-sa demult!

Hardan Saadeh: A! Nu e cu nevastă-sa?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Nu mai e de ani de zile! E cu Andreea de foarte mulți ani !

Hardan Saadeh: A! Andreea de OK! Are bun simț, are…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Andreea e prietenă cu nevastă-mea de mult timp!

Hardan Saadeh: Știu! Știu! Știu! Mi-ai zis.

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Că eu așa m-am cunoscut cu Bălan. Ți-am zis cum?

Hardan Saadeh: … (folosește o interjecție de negare)”

În timpul aceleiași discuții, Radu-Laurențiu Tănăsescu îi transmite lui Hardan Saadeh și informații de-a dreptul aberante din care reieșea că omul de afaceri Cristian Bălan ar fi făcut parte dintr-un grup de agenți secreți ai României – ”Bonzi” – care s-ar fi ocupat cu ”crime plătite” și ”dărâmări de guverne”.

Cristian Bălan este descris, totuși, drept un ”băiat OK”, însă foarte periculos, lipsit de scrupule și având ”puterea” de a face un om să ”dispară” dacă dorește.

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Pe Anda o invită la ziua ei o prietenă și zic: ”Hai la club, la… nu mai știu… la NUBA”. La masă era un tip… (neinteligibil)… și el zicea știi… (neinteligibil)… nevastă-mea… (neinteligibil)… copilărie cu ele, … (neinteligibil)… la un moment dat, Cătă, la altă masă, zice: Radu, ia vino un pic! Știi… (neinteligibil)…?”, ”Cu cine?”, ”Cu cine?”, ”Cu Bălan!”, ”Auoleu!”… (râde)… L-a chemat…

Hardan Saadeh: Dar Bălan ce lucrează? Ce face el? Ce…?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Băi… Bălan e din grupul ăla plecat din SIE care la. .. (neinteligibil)

Hardan Saadeh: Din SIE?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Da! Da! Da! Care a plecat la Viena.

Hardan Saadeh: Păi toată ziua pleacă la Viena… (neinteligibil)…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Au grupul ăla! Fond de investiții cu nu știu ce, sunt niște securiști periculoși, ei mai au niște firme, de exemplu… ca să înțelegi… ă… nu știu dacă știi că România a avut o echipă de 15-20 de James-i Bonzi, care au renunțat la ei… agenții ăia! Crime plătite, nu știu ce, dărâmări de guverne…

Hardan Saadeh: Mă rog, nu-l știu, dar…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Înțelegi!

Hardan Saadeh: Nu contează!

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Cred că orice țară are așa ceva!

Hardan Saadeh: Da! Normal! Păi Servicii Secrete Externe!

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Da! Când ăia au renunțat la agenții speciali, ei ce-au făcut? I-au angajat pe toți! Și iau contracte pe afară și… E pericol! Ăla te bagă la portbagaj, mori sigur! Dacă n-ai…

Hardan Saadeh: Cine?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Bălan!

Hardan Saadeh: A!

Tănăsescu Radu-Laurențiu: 100%!

Hardan Saadeh: Ce să… să mă bagă…?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: D acă vrea să dispară un om, dispare! … (neinteligibil)…

Hardan Saadeh: Așa e?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Da!

Hardan Saadeh: Așa e, periculos?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: El e băiat mișto, dar, da! Da. Oamenii sunt pericol!

Hardan Saadeh: Mă sperii! … (râde)…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Nu! Ăsta-i adevărul, dar e băiat OK! Adică eu când l-am cunoscut cu Andreea, nu de business…

Hardan Saadeh: Am discutat cu el, am auzit că e foarte OK, îl ajut când poate, când…

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Și e foarte corect. Deci, dacă a zis ceva…

Hardan Saadeh: A! Nu! N-am avut afacere cu el, cu Cristi sau… asta. Și Gava ce face? A murit?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: A?

Hardan Saadeh: A murit Gava?

Tănăsescu Radu-Laurențiu: E în vacanță, da ` e…

Hardan Saadeh: Praf!

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Praf!

Hardan Saadeh: M-a bârligat!

Tănăsescu Radu-Laurențiu: Cred că e nebun, eu i-am zis lui Gava! Omu` e nebun! (…)”

Procurorii DNA l-au interceptat, la finalul lunii august 2022, și pe omul de afaceri Cristian Bălan, acesta discutând cu Saadeh Hardan – directorul general SC DNATA CATERING SR.

”Pe data de 28.08.2022 are loc o discuție între suspectul Bălan Cristian Dumitru și martorul Hardan Saadeh, în care, practic, primul pregătește terenul pentru pretinderea ce avea să se materializeze în 03.10.2022, cu referire la venirea lui Păun Sorin în locul lui Dorobanțu George la conducerea CNAB.