Vânzările online din Marea Britanie în perioada sărbătorilor vor atinge noi recorduri, potrivit Adobe / În perioada sărbătorilor vor atinge un record de 26,9 miliarde de lire sterline

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Iată câteva cifre care merită dezvăluite înainte de Crăciun. Cheltuielile online din Marea Britanie în perioada sărbătorilor vor atinge un record de 26,9 miliarde de lire sterline de acum până pe 31 decembrie, în creștere cu 4,2% față de anul trecut! Pentru a fi siguri, aceasta este a treia an consecutiv de creștere pozitivă de la an la an a cheltuielilor online în perioada sărbătorilor, conform Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Toate aceste informații provin din datele Adobe Analytics, care are o imagine destul de clară asupra situației actuale, deoarece analizează sute de miliarde de vizite pe site-urile de vânzare cu amănuntul online din Marea Britanie și urmărește 100 de milioane de SKU-uri din 18 categorii de produse.

O altă veste bună este că, în ciuda faptului că consumatorii vor opta pentru produse mai ieftine pe tot parcursul anului 2025, se așteaptă ca aceștia să cumpere produse mai scumpe în perioada sărbătorilor, „pentru a se răsfăța și a cumpăra cadouri pentru cei dragi”.

Se preconizează că ponderea produselor vândute pentru articolele cele mai scumpe va crește cu 15% în noiembrie și decembrie, comparativ cu mediile de la începutul anului (ianuarie-septembrie). Categoriile care vor înregistra cele mai mari creșteri ale ponderii veniturilor din produsele cu prețuri mai mari includ produsele de îngrijire personală (+41%) și articolele sportive (+36%).

Cum se prezintă cifrele la nivel general? În primul rând, nu este de mirare că Black Friday va fi cea mai mare zi a anului din punct de vedere al cheltuielilor, cu 1,19 miliarde de lire sterline, în creștere cu 6,6% față de anul trecut, marcând începutul unui Cyber Weekend excepțional.

Cheltuielile online în timpul Cyber Weekend (de la Black Friday până la Cyber Monday) sunt estimate să crească cu 4,4% față de anul trecut, până la 3,8 miliarde de lire sterline, reprezentând 14,2% din veniturile totale ale sezonului.

Cyber Monday se preconizează a fi a doua zi cu cele mai mari cheltuieli, cu 963,6 milioane de lire sterline (o creștere de 4,1%), urmată de duminică, cu 895,8 milioane de lire sterline (o creștere de 2,6%).

Se preconizează că și Boxing Day va depăși pragul de jumătate de miliard de lire sterline (510 milioane de lire sterline), cu o creștere de 4,6%.

Reducerile sezoniere de Black Friday și Cyber Weekend sunt de așteptat să fie comparabile cu nivelurile din 2024, în timp ce reducerile vor fi cele mai mari pentru majoritatea articolelor în Cyber Weekend.

Cu toate acestea, produsele de îngrijire personală vor fi cu 18% mai ieftine de Black Friday, iar articolele de îmbrăcăminte vor fi cu 17% mai ieftine. Boxing Day (26 decembrie) va fi momentul potrivit pentru a cumpăra articole sportive, care vor fi cu 15% mai ieftine.

Chiar și cu reduceri semnificative, raportul a menționat că cumpărătorii vor utiliza mai mult opțiunea „Cumpără acum, plătește mai târziu” (BNPL) pentru a distribui costurile Cyber Weekend și cheltuielile festive.

Cheltuielile totale online BNPL în sezonul 2025 (1 noiembrie-31 decembrie) sunt estimate la 3,8 miliarde de lire sterline, în creștere cu 5,4% față de anul trecut. Se estimează că în Black Friday se vor cheltui 132 de milioane de lire sterline folosind BNPL, în creștere cu 12,7%, iar Cyber Monday va fi cea mai mare zi din istorie pentru BNPL din Marea Britanie, cumpărătorii cheltuind 159,3 milioane de lire sterline, în creștere cu 4,2% față de anul trecut.

Traficul asistat de inteligența artificială (ChatGPT sau Google Gemini) către site-urile de retail a crescut vertiginos pe tot parcursul anului 2025, cu o dinamică în creștere în perioada sărbătorilor, pe măsură ce consumatorii apelează din ce în ce mai mult la aceste servicii pentru inspirație în alegerea cadourilor, recomandări și comparații de produse, comparații de prețuri și multe altele.

În septembrie, referințele către site-urile de retail din surse GenAI au crescut cu 730% față de septembrie 2024; în noiembrie și decembrie, se preconizează că referințele din surse GenAI vor continua să crească, cu o creștere estimată de 410% față de anul trecut; se așteaptă ca traficul să crească în timpul zilelor importante de cumpărături, atingând un vârf în Cyber Monday; iar Black Friday și Boxing Day sunt prevăzute să crească cota de trafic cu 310% și 750% față de aceleași zile ale anului trecut.

Cu toate acestea, dispozitivele mobile rămân preferate pentru cumpărăturile online, iar dominanța lor este în creștere , sezonul 2025 fiind de așteptat să stabilească un nou record în ceea ce privește suma cheltuită și cota de cheltuieli. Aproximativ 15,3 miliarde de lire sterline vor fi cheltuite prin intermediul dispozitivelor mobile în noiembrie și decembrie, în creștere cu 5,5% față de 14,5 miliarde de lire sterline anul trecut.

În același timp, se preconizează că ponderea veniturilor generate de dispozitivele mobile în perioada sărbătorilor va fi de 56,7% din totalul cheltuielilor online, în creștere față de 56% anul trecut.