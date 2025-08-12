Consumatorii britanici au cheltuit mai mult pe haine în iulie, pe fondul temperaturilor ridicate, arată datele
Consumatorii din Marea Britanie și-au crescut cheltuielile în iulie, deoarece vremea neobișnuit de caldă de la începutul lunii a impulsionat vânzările de îmbrăcăminte, însă cererea s-a temperat odată cu scăderea temperaturilor, iar o parte din creștere a reflectat prețurile mai mari la alimente, relatează Fashion Network.
British Retail Consortium (BRC), care reprezintă în principal marile magazine, a anunțat marți că cheltuielile au fost cu 2,5% mai mari în termeni nominali față de iulie anul trecut, sub creșterea de 3,1% înregistrată în iunie. Date separate de la Barclays au arătat că cheltuielile totale ale consumatorilor au crescut cu 1,4%, comparativ cu o scădere de 0,1% în iunie.
„Vânzările de alimente au mers bine la începutul lunii iulie datorită vremii calde și a calendarului sportiv încărcat, însă acest ritm nu s-a menținut până la finalul lunii,” a declarat Helen Dickinson, director executiv al BRC.
„Inflația în creștere la alimente a făcut ca majorarea cheltuielilor să fie mai degrabă rezultatul prețurilor mai mari decât al unei cereri sporite,” a adăugat ea.
Măsurătorile BRC arată că cheltuielile pentru alimente au crescut cu 3,9% în iulie, comparativ cu o creștere de 1,4% pentru alte bunuri. Datele Barclays au indicat o creștere de 0,9% a cheltuielilor pentru produse alimentare și un avans de 4,2% al vânzărilor de îmbrăcăminte, cel mai mare din septembrie anul trecut, atribuit tot vremii calde. Potrivit Met Office, iulie a fost a cincea cea mai călduroasă lună din istoria măsurătorilor, care datează din 1884.
Economiștii urmăresc dacă gospodăriile vor apela la economiile ridicate pentru a susține consumul, într-un moment marcat de pierderi de locuri de muncă și încetinirea creșterii salariale. Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a declarat săptămâna trecută că populația a fost mai precaută decât se aștepta instituția.
Banca Angliei estimează că inflația prețurilor de consum va urca la 4% în septembrie, dublu față de ținta de 2% și că inflația la alimente va atinge un vârf de 5,5% până la sfârșitul anului, față de 4,5% în iunie.
Potrivit instituției, aproximativ 1-2 puncte procentuale din creșterea inflației alimentare se datorează majorării salariului minim și creșterii contribuțiilor la asigurările sociale plătite de angajatori, măsuri impuse de ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves.
