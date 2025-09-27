Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor, din pricina incidentelor pe care le provoacă

Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP, transmite News.ro.

Textul semnat de ministrul de Interne interzice orice „deplasare individuală sau colectivă, prin orice mijloc, a oricărei persoane care se prezintă ca suporter al Ajax Amsterdam (…) între punctele de frontieră rutiere, feroviare, portuare şi aeroportuare franceze şi comuna Marsilia”.

Decretul reaminteşte în special că „deplasările echipei Ajax Amsterdam sunt foarte frecvent sursă de tulburări ale ordinii publice din cauza comportamentului violent al anumitor suporteri” şi că rivalităţile dintre suporterii celor două cluburi „sunt marcate de animozitate de foarte mulţi ani”.

Această interdicţie totală era de aşteptat pentru un meci considerat riscant, iar prefectura Bouches-du-Rhône adoptase deja, pe 12 septembrie, un decret care interzicea accesul suporterilor Ajax pe drumurile publice din Marsilia şi la stadionul Vélodrome.

În mai 2022, cu ocazia unui meci între Olympique de Marseille şi Feyenoord Rotterdam, un alt club olandez, au izbucnit incidente violente în centrul oraşului Marsilia, în jurul şi în interiorul stadionului.

În urma acestei interdicţii, clubul francez a anunţat că locurile din tribune vor fi destinate suporterilor din Marsilia. „Locurile rezervate iniţial pentru suporterii adversari sunt acum disponibile pentru achiziţionare de către suporterii echipei Olympique”, a scris clubul pe X.