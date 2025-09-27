G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu…

Echipa de fotbal Ajax Amsterdam
Sursa foto: X/AFC Ajax

Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor, din pricina incidentelor pe care le provoacă

Articole27 Sep • 13 vizualizări 0 comentarii

Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Textul semnat de ministrul de Interne interzice orice „deplasare individuală sau colectivă, prin orice mijloc, a oricărei persoane care se prezintă ca suporter al Ajax Amsterdam (…) între punctele de frontieră rutiere, feroviare, portuare şi aeroportuare franceze şi comuna Marsilia”.

Decretul reaminteşte în special că „deplasările echipei Ajax Amsterdam sunt foarte frecvent sursă de tulburări ale ordinii publice din cauza comportamentului violent al anumitor suporteri” şi că rivalităţile dintre suporterii celor două cluburi „sunt marcate de animozitate de foarte mulţi ani”.

Această interdicţie totală era de aşteptat pentru un meci considerat riscant, iar prefectura Bouches-du-Rhône adoptase deja, pe 12 septembrie, un decret care interzicea accesul suporterilor Ajax pe drumurile publice din Marsilia şi la stadionul Vélodrome.

În mai 2022, cu ocazia unui meci între Olympique de Marseille şi Feyenoord Rotterdam, un alt club olandez, au izbucnit incidente violente în centrul oraşului Marsilia, în jurul şi în interiorul stadionului.

În urma acestei interdicţii, clubul francez a anunţat că locurile din tribune vor fi destinate suporterilor din Marsilia. „Locurile rezervate iniţial pentru suporterii adversari sunt acum disponibile pentru achiziţionare de către suporterii echipei Olympique”, a scris clubul pe X.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate / Popa a egalat pentru Dinamo în ultimul minut / Craiova rămâne pe primul loc

Articole27 Sep • 440 vizualizări
0 comentarii

Echipa turcă Alanyaspor, cu Hagi în teren, a pierdut acasă în faţa lui Galatasaray cu 0-1

Articole, Sportz26 Sep • 295 vizualizări
1 comentariu

Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii

Articole, Sportz26 Sep • 68 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.