Filmul Crava galbenă despre marele dirijor român Sergiu Celibidache debutează azi în cinematografele din România. G4Media.ro publică interviuri exclusive cu doi actori care îl interpretează pe marele dirijor: Ben Schetzer și John Malkovich. Filmul, regizat de Serge Celibidache, fiul dirijorului, a avut premiera oficială pe data de 1 noiembrie la Sala Palatului.

Ben Schnetzer: Rezultatul are o amploare și o forță care se ridică la înălțimea poveștii

Rep: Dincolo de scenariu, a fost vreun detaliu sau un aspect din trecutul personajului care te-a ajutat să-l înțelegi mai bine?

Ben Schnetzer: Regizorul nostru, Serge, a fost, desigur, o resursă neprețuită în documentarea și pregătirea pentru acest proiect. A fost o sursă constantă de informații directe, perspective profunde și încurajare, oferindu-ne nenumărate detalii prețioase care ne-au ajutat să dăm viață scenariului.

Rep: Acum, după ce ai văzut filmul terminat, în ce măsură corespunde așteptărilor pe care le aveai când ai citit scenariul?

Ben Schnetzer: „A fost o experiență profundă și emoționantă să-l văd pe Serge dând viață viziunii sale pentru acest film. A fost neobosit și exigent, iar rezultatul are o amploare și o forță care se ridică la înălțimea poveștii. Deși poate părea evident, cea mai mare diferență dintre scenariu și filmul final este bucuria de a vedea pe ecran imaginile superbe create de Serge și de directorul nostru de imagine, Peter Menzies.”

Rep: Care ar fi trei motive principale pentru care publicul ar trebui să vadă acest film?

Ben Schnetzer: Muzică extraordinară, imagini superbe, o poveste fascinantă.

John Malkovich: O mare parte din munca mea a fost dedicată pregătirii, desigur, pentru că nu sunt dirijor

Rep: Cum ai ajuns să te implici în acest proiect și ce te-a atras la el?

John Malkovich: Am fost contactat de Serge Celibidache, regizorul și co-scenaristul filmului, alături de James Olivier. Am citit scenariul și mi-a plăcut, iar apoi am urmărit mai multe interviuri și materiale documentare despre Sergiu Celibidache. L-am descoperit ca pe o personalitate fascinantă, intransigentă și, desigur, un dirijor cu un talent excepțional.

Rep: Cum a fost interacțiunea ta cu ceilalți membri ai distribuției? Ai mai lucrat cu vreunul dintre ei în trecut?

John Malkovich: O mare parte din munca mea a fost dedicată pregătirii, desigur, pentru că nu sunt dirijor. Însă, în afara scenelor de dirijat, cea mai mare parte a filmărilor mele a fost alături de Miranda Richardson, care o interpretează pe soția lui Celibidache și mama copilului său. Este a treia oară când am bucuria de a lucra cu Miranda, o actriță extraordinară și o colegă minunată.”

Rep: Cui crezi că se adresează acest film și de ce?

John Malkovich: Îmi imaginez că filmul va rezona cu oamenii care simt nevoia să creeze, cu cei care merg pe propriul drum și care sunt dispuși să persevereze pentru a face lucrurile așa cum cred ei că trebuie făcute.

Context

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani, filmul îi are în distribuție pe John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman).

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, James Olivier și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.