Declarația care a surprins lumea snookerului: Ronnie O’Sullivan poate juca lejer și la 60 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Calificat în semifinalele Champions of Champions, Judd Trump face o declarație surprinzătoare: crede că celebra „clasă 92” din snooker (Mark Williams, John Higgins și Ronnie O’Sullivan) va continua să joace la un „nivel bun” și la 60 de ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Judd Trump laudă „Clasa 92” despre care spune că poate fi competitivă și la 60 de ani

Lider al ierarhiei mondiale din snooker, Judd Trump se află înaintea semifinalei de vis de la Champions of Champions contra lui Zhao Xintong, campionul mondial en-titre de la Crucible.

Înainte de importantul duel, Judd a vorbit despre cea mai importantă „clasă” din snooker: cea din 92 (una formată din legendarii Mark Williams, John Higgins și Ronnie O’Sullivan).

Cei trei se află în top 6 mondial, iar Trump consideră că Mark, John și Ronnie pot juca liniștiți dacă-și doresc până la 60 de ani, transmite tntsports.co.uk.

Judd spune că selectivitatea lor în ceea ce privește turneele a jucat un rol important în longevitatea fantastică.

În prezent, John Higgins și Mark Williams au 50 de ani, iar Ronnie O’Sullivan va împlini această vârstă în data de 5 decembrie.

Numele de „Clasa 92” vine de la faptul că Mark, John și Ronnie au devenit profesioniști în anul 1992.

„John (n.r Higgins) tocmai a ajuns în finala ultimului turneu, Mark (n.r. Williams) a câștigat deja un turneu în acest sezon.

Cred că aș fi dezamăgit dacă nu aș putea juca la un nivel bun la 50 de ani, dar cred că acești băieți vor ajunge probabil la 60 de ani, destul de confortabil.

Depinde doar dacă vor să continue să joace la vârsta aceea. Depinde. Vor vedea unde sunt banii și vor decide în funcție de asta, cred”, spune Judd Trump.

Liderul mondial completează informația și spune că O’Sullivan și Williams fac parte dintr-o categorie puțin mai relaxată, în timp ce Higgins încearcă să le calce pe urme.

„Cred că Ronnie și Mark Williams sunt într-o categorie separată, în timp ce John este într-o categorie puțin diferită, iar cei doi sunt puțin mai relaxați.

Încerc să adopt strategia lor, în care încep să rateze câteva turnee, iar când participă, se bucură mai mult de ele, în loc să joace mecanic.

Cred că și John învață asta. Cred că John a început să rateze ceva mai multe turnee.

Chiar și la vârsta mea (n.r. 36 de ani), îmi este greu să particip la toate evenimentele, așa cum făceam înainte, și să am aceeași motivație.

Nu vreau să ajung în punctul în care particip doar de formă. Vreau să păstrez acea emoție și să fiu fericit la masa de joc”, a conchis Judd Trump.

Champions of Champions are loc în Leicester Arena, are premii totale în valoare de £440.000, iar marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de £150.000 (nu este un eveniment de clasament).

Semifinale:

Zhao Xintong – Judd Trump

Mark Selby – Neil Roberston.

Se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.