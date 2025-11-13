Zhao Xintong îl depășește pe Ronnie O’Sullivan: „Face jocul de snooker să pară prea ușor”

Legendarul Stephen Hendry nu a ratat ocazia de a-l lăuda pe Zhao Xintong, campionul mondial en-titre, după ce acesta a ajuns în semifinalele Champions of Champions. Scoțianul spune despre Zhao că face snookerul să pară un sport atât de ușor, întrecându-l la acest capitol chiar și pe Ronnie O’Sullivan.

Într-o intervenție la ITV4, Hendry a vorbit despre Zhao Xintong, jucător de un talent incredibil și care face snookerul să pară un sport atât de ușor.

„Este incredibil, face jocul să pară atât de ușor. Probabil mai ușor decât oricine altcineva din acest sport. Ce jucător! Ce talent!”, este de părere Stephen Hendry.

„De fiecare dată când îl văd jucând (n.r. pe Zhao Xingong), mă impresionează din ce în ce mai mult.

A fost minunat să-l aud spunând că nu vrea ca adversarul său să câștige ușor.

E minunat, așa vorbește un campion mondial, când ești atât de obosit încât te gândești că nu-l vei lăsa să câștige meciul ăsta ușor. A fost genial.

Ce jucător extraordinar! De fiecare dată când îl văd jucând, mă impresionează din ce în ce mai mult”, a adăugat Hendry.

După ce a câștigat titlul mondial la Crucible în luna mai a acestui an, Zhao (28 de ani) a traversat o perioadă mai slabă.

Dă însă semne de revenire, iar în ultima perioadă rezultatele au început din nou să apară în dreptul său: semifinale la International Championship de săptămâna trecută și semifinale la Champions of Champions (va da peste Judd Trump).

Va fi prima întâlnire dintre cei doi jucători din ianuarie 2022, când Zhao l-a învins pe Trump în sferturile de finală ale German Masters, în drumul său spre câștigarea turneului.

Champions of Champions are loc în Leicester Arena, are premii totale în valoare de £440.000, iar marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de £150.000 (nu este un eveniment de clasament).

Mai sunt de disputat din optimi:

John Higgins și Xiao Guodong

Tom Ford vs Neil Robertson

Semifinale:

Zhao Xintong – Judd Trump

Mark Selby – Higgins/Guodong/Ford/Roberston.