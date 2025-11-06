Ronnie O’Sullivan încalcă o regulă elementară din snooker, iar arbitrul îl penalizează

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ronnie O’Sullivan a părăsit International Championship în turul al treilea, iar pe parcursul duelui pierdut cu Jack Lisowski (scor 5-6) a fost penalizat de arbitru pentru încălcarea unei reguli de bază din snooker, transmite express.co.uk.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Concret, în timpul unui break spectaculos de 100 de puncte, Ronnie O’Sullivan a executat o lovitură la bila verde, dar a încălcat o regulă fundamentală a jocului.

În timpul celui de-al patrulea frame al duelului cu Lisowski, O’Sullivan (49 de ani) s-a întins pentru a lovi bila verde și a ridicat ambele picioare de pe podea pentru a se sprijini pe masă.

Cu toate că a reușit lovitura, iar bila a intrat în buzunar, cel supranumit „The Rocket” a fost penalizat cu „fault” de arbitrul partidei, iar break-ul a luat sfârșit.

Regulamentul de snooker este cât se poate de clar: cel puțin o parte a piciorului trebuie să atingă podeaua în momentul loviturii.

Vorbim despre o greșeală rar văzută la masa de snooker, iar sursa citată menționează faptul că decizia arbitrului a stârnit uimirea britanicului, Ronnie arătându-se surprins de hotărârea celui care conduce jocul.

Cu toate că a reușit să revină de la 3-5 și să egaleze, O’Sullivan a cedat în frame decisiv (5-6) duelul cu Lisowski și a părăsit competiția din China.

Ronnie O’Sullivan deliberately breaks rules as referee forced to intervenehttps://t.co/YKfUdlM91Z pic.twitter.com/96CGCZnmcF — Express Sport (@DExpress_Sport) November 5, 2025

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.