Dr. Petre Neagoe, ortoped pediatru cu experiență în Franța, tratează la MedLife Humanitas din Cluj cazuri complexe de scolioză: „Copiii cu dizabilități au nevoie de soluții adaptate creșterii lor

Scolioza este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale la copii și adolescenți, iar în România, metodele de tratament și de îmbunătățire a calității vieții sunt limitate. Dr. Petre Neagoe, medic primar în ortopedie pediatrică, cu o experiență de aproape 20 de ani în Franța (în prezent la Spitalul Universitar din Montpellier) vine lunar la Spitalul MedLife Humanitas din Cluj pentru a consulta și opera pacienți care, până acum, aveau ca alternative Bucureștiul sau străinătatea.

„Focusul meu este pe chirurgia coloanei”, afirmă medicul, „dar voi primi copii cu diverse patologii, de la luxația congenitală de șold la diverse probleme ale ortopediei pediatrice care sunt deficitare în România”.

Discipol al profesorului Alexandru Pesamosca, chirurg pediatru la Spitalul de Copii „Marie Curie”, Dr. Neagoe s-a specializat în chirurgia coloanei vertebrale încă dinainte de a pleca din România, în 2007. „Chirurgia de coloană nu se practică peste tot”, spune el, „e pretențioasă și necesită mare implicare din partea unei echipe. Eu vreau să aduc un complement de servicii acolo unde există deja o anumită rutină, iar la Cluj vin în cadrul unei echipe de neurochirurgi, ortopezi și anesteziști de nivel foarte înalt”.

Tipuri de scolioză și cauzele ei

Copiii pot avea diferite patologii ale coloanei vertebrale, precum traumatismele și tumorile, de care se ocupă în principal neurochirurgii, dar și deformările și infecțiile, pe care le tratează ortopezii pediatri.

În apanajul medicului Petre Neagoe sunt deformările coloanei: scolioze, cifoze și spondilolistezisul (o situație mai rară), pe care le operează fie înainte de oprirea creșterii, fie imediat după, în funcție de gravitatea scoliozei și de particularitățile fiecărui pacient. Maturitatea osoasă, spune medicul, nu se corelează direct cu vârsta calendaristică, ci se poate evalua cu ajutorul semnelor clinice (precum caracterele de maturitate sexuală) și semnelor radiografice (precum calitatea cartilajelor de creștere).

Aproximativ 80% dintre scolioze sunt idiopatice, adică nu au o cauză cunoscută și nu sunt secundare altor boli, nu sunt prezente la naștere, ci apar în timpul creșterii și se agravează odată cu vârsta, în principal în adolescență.

Restul scoliozelor apar pe fondul unei boli de bază, cum ar fi cele neurologice. „Sunt copiii pe care îi vedem în fotoliu rulant, cu diferite deficiențe”, explică dr. Neagoe. „Aceste boli perturbă în așa grad procesul de creștere a coloanei, încât ea crește anormal, iar deformarea, odată instalată, devine progresivă.”

Scolioza mai poate apărea din cauza unei malformații congenitale, care poate fi sau nu depistată la naștere, a unei boli osoase (cum ar fi boala oaselor de sticlă) sau în cadrul anumitor sindroame (anomalii genetice). Scolioza reprezintă o deformare și trebuie deosebită de posturile vicioase, precum cele determinate de inegalitățile de lungime ale membrelor inferioare.

În trecut, singurul tratament al scoliozei cu debut precoce se baza pe manevre externe, spune medicul, precum manipulări, tracțiuni, kinetoterapie, corectări prin corsete gipsate și apoi corsete simple, în speranța de a putea opera doar la sfârșitul creșterii o scolioză ținută sub control. Uneori însă, nimic din toate acestea nu funcționează și e nevoie de o soluție precoce, adaptată la vârsta și fragilitatea copilului, cu mult înainte de terminarea creșterii.

Dispozitive medicale pentru tratamentul scoliozei severe la copilul în plină creștere

Acum există diferite soluții tehnice și tipuri de tije de creștere care corectează deformarea și permit în același timp și creșterea coloanei. Ele se pot alungi și sunt suficient de stabile încât să permită copilului o activitate apropiată de cea normală, și fără povara corsetului.

Există tije simple, care se implantează înainte ca pacientul să-și înceteze creșterea, dar care trebuiesc alungite periodic, de câteva ori, până la finalul creșterii, chirurgical. Astfel se poate spera un câștig de 2-3 cm de fiecare dată, dar marele inconvenient este că necesită spitalizări repetate.

Un alt sistem constă în tije magnetice telescopice, care se pot alungi din exterior, prin activarea unui mecanism magnetic, fără operație. „Nu e SF”, spune dr. Neagoe. „Există, se practică în multe țări, dar dezavantajele sunt multiple”. Sunt foarte scumpe (în jur de 10.000 de euro una, și e nevoie de două), trebuie înlocuite la fiecare doi ani până la sfârșitul creșterii (deci tot trebuie operație) și au o porțiune care nu se poate curba pentru a se adapta pe deplin curburilor naturale ale coloanei, de profil.

Al treilea tip, pe care dr. Neagoe îl preferă și pe care îl va folosi și la Cluj, sunt tijele unidirecționale, care se alungesc singure și acompaniază creșterea fiziologică, fără a mai fi nevoie de intervenție chirurgicală: „Sunt dintre cele mai eficiente tehnic, dar și din punct de vedere al raportului beneficii – inconveniente. Cu ele am cea mai mare experiență și le folosesc și la copii care merg, și la copii care nu merg, cu dizabilități”.

Diagnosticarea scoliozei e destul de simplă, prin examen clinic, spune medicul, și o poate face orice medic de familie sau de altă specialitate, care trebuie apoi să trimită copilul la un ortoped pediatru: „Dezbraci copilul și palpezi cu două degete conturul coloanei de la baza gâtului la bazin și observi dacă coloana este dreaptă sau are curburi în plan frontal.”

Apoi trebuie identificat tipul de scolioză (malformativă, de cauză neurologică, etc) și, în funcție de vârstă și de gradul deformării, trebuie început tratamentul: „Ideal, nu prin tije, ci copilul ar trebui adus la finalul creșterii prin metode non-operatorii.”

Ghiozdanul greu nu cauzează scolioză, dar nici nu e indicat

Scolioza e mult mai frecventă decât în trecut, observă dr. Neagoe, și e neclar de ce: „Când lucram cu dr. Pesamosca, nu erau atât de multe cazuri”.

Deși ghiozdanele copiilor au devenit tot mai grele, nu ele sunt cauza directă a scoliozei, afirmă medicul. Dar dacă există deja o mică scolioză și copilul cară greutăți sau stă strâmb în bancă, ea se poate agrava. „Copilul nu trebuie să simtă că i s-a pus o greutate în spate”, explică dr. Neagoe, de aceea nu se poate stabili o greutate pe care ghiozdanul nu trebuie să o depășească. „Când spune că e greu, ascultă-l.”

Din acest motiv nu sunt recomandate (nici copiilor sănătoși) sporturile care încarcă cu greutăți coloana, cum ar fi mersul la sală (haltere) și acrosportul (construcția de piramide umane). Altfel, absolut toate sporturile sunt benefice, remarcă medicul.

În România, dr. Neagoe vrea să aducă dispozitive și metode de tratament care nu sunt încă dezvoltate și să trateze și copii cu diferite grade de dizabilitate, care au particularitatea că sunt foarte fragili, ca sistem muscular, osos, respirator, și pentru care obiectivele și tehnicile sunt un pic diferite. „Or în România nu se operează acum copii cu dizabilități si curburi mari”, spune medicul.

În plus, nu mai vrea ca părinții copiilor cu probleme ale coloanei să se întrebe: „Cum ar fi fost dacă am fi mers în afara țării”. „Eu aduc răspunsul de afară”, spune dr. Neagoe. Iar la nevoie, poate prezenta și colegilor din Franța cazuri din România: „N-o să lucrez altfel decât în Franța”, completează el.