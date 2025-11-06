G4Media.ro
20 de percheziţii în 7 judeţe într-un dosar ce vizează obţinerea ilegală…

Cristian Popescu Piedone perchezitii Bragadiru
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

20 de percheziţii în 7 judeţe într-un dosar ce vizează obţinerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation / Prejudiciul este estimat la 2,4 milioane de lei

Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi, 20 de percheziţii în şapte judeţe din ţară, în cadrul unui dosar penal privind obţinerea ilegală de fonduri prin Programul Start-up Nation, se arată într-un comunicat transmis de IGPR, transmite Agerpres.

În cadrul acţiunii sunt puse în aplicare 20 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Cluj (10 percheziţii), Bihor (4), Hunedoara (1), Caraş-Severin (1), Prahova (2), Neamţ (1) şi Municipiul Bucureşti – Sector 3 (1 percheziţie).

„Dosarul penal a fost constituit în urma sesizării din oficiu a poliţiştilor din cadrul SICE- Braşov, care au documentat activitatea infracţională a unor persoane, derulată în perioada 2022-2025, ce ar fi constat în formularea unor solicitări de obţinere a unor fonduri prin programul ‘Start-up Nation‘, de 2.400.000 de lei, folosind documente false”, se mai arată în comunicatul citat.

Conform aceleiaşi surse, percheziţiile vizează domiciliile persoanelor fizice şi sediile sociale ale societăţilor comerciale implicate, iar în urma acestora vor fi audiate opt persoane şi vor fi ridicate înscrisuri în baza a 17 ordonanţe emise de organele de cercetare penală.

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul operaţiunii „JUPITER„, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene din Cluj, Bihor, Hunedoara, Neamţ, Prahova, Caraş-Severin, Sălaj, Sibiu, Ilfov, precum şi din Sectoarele 1 şi 3 ale Municipiului Bucureşti.

