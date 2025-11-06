G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un român a murit în Italia după o coliziune cu un autobuz…

Accident în Torino în care a fost implicat și un român. Mașina lui, un BMW este total distrusă
Sursa foto. Captură video / Torino Today

Un român a murit în Italia după o coliziune cu un autobuz școlar / Ar fi adormit la volan și a intrat pe contrasens / 20 de elevi au fost răniți

Articole6 Noi • 174 vizualizări 0 comentarii

Un român de 33 de ani a murit joi, în nordul Italiei, lângă Torino, după ce a intrat frontal cu mașina într-un autobuz care transporta 50 de elevi, anunță presa italiană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Serviciile medicale de urgență au intervenit la fața locului cu un elicopter și mai multe ambulanțe, însă nu s-a mai putut face nimic pentru român. Se pare că el se întorcea de la serviciu, după un schimb de noapte. Prima ipoteză a polițiștilor este că a adormit la volan.

BMW-ul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un autocar. Acolo se aflau aproximativ cincizeci de elevi care se îndreptau spre școală. Printre pasageri, aproximativ 20 de școlari au fost răniți. Niciunul dintre ei nu a suferit însă răni grave.

Conform primelor rapoarte ale poliției, mașina a virat pe contrasens în timp ce intra într-o curbă. Șoferul autocarului a reușit să vireze spre dreapta, dar nu a putut evita coliziunea.

Românul locuia în Mombello Torinese împreună cu mama și iubita sa, care s-au deplasat la locul accidentului în stare de șoc.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Copilul de un an și jumătate cade din mașină, în mers, în Italia / Ancheta stabilește că fratele de 3 ani i-a desfăcut centura și a deschis ușa / Poliția acuză familia că nu avea scaune de mașină pentru copii

Articole25 Aug 2025
1 comentariu

Un soldat american de la o bază NATO din Italia este anchetat pentru că a călcat și ucis cu mașina o româncă / Femeia nu a fost găsită inițial la locul accidentului, fiind aruncată mai mulți metri de șosea

Articole28 Oct 2024
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.