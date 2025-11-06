Un român a murit în Italia după o coliziune cu un autobuz școlar / Ar fi adormit la volan și a intrat pe contrasens / 20 de elevi au fost răniți

Un român de 33 de ani a murit joi, în nordul Italiei, lângă Torino, după ce a intrat frontal cu mașina într-un autobuz care transporta 50 de elevi, anunță presa italiană.

Serviciile medicale de urgență au intervenit la fața locului cu un elicopter și mai multe ambulanțe, însă nu s-a mai putut face nimic pentru român. Se pare că el se întorcea de la serviciu, după un schimb de noapte. Prima ipoteză a polițiștilor este că a adormit la volan.

BMW-ul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un autocar. Acolo se aflau aproximativ cincizeci de elevi care se îndreptau spre școală. Printre pasageri, aproximativ 20 de școlari au fost răniți. Niciunul dintre ei nu a suferit însă răni grave.

Conform primelor rapoarte ale poliției, mașina a virat pe contrasens în timp ce intra într-o curbă. Șoferul autocarului a reușit să vireze spre dreapta, dar nu a putut evita coliziunea.

Românul locuia în Mombello Torinese împreună cu mama și iubita sa, care s-au deplasat la locul accidentului în stare de șoc.