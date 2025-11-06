G4Media.ro
AUR scade în premieră sub 40% în intenția de vot după alegerile…

george simion alegeri prezidentiale 2025 turul 2
sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

AUR scade în premieră sub 40% în intenția de vot după alegerile prezidențiale – sondaj Inscop

2 comentarii

Un sondaj realizat de institutul Inscop arată că AUR a scăzut în premieră sub 40% la intenția de vot după alegerile prezidențiale, dar partidul extremist condus de George Simion rămâne detașat pe primul loc. Cercetarea arată o ușoară creștere pentru PSD, în timp ce PNL și USR rămân constante.

AUR ar fi votat de 38% dintre cetățenii cu opțiune de vot dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare:

  • AUR 38% (scădere față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025)
  • PSD 19.5% (creștere față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025)
  • PNL 14.6% (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025),
  • USR 12.3% (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025)
  • UDMR 4.8% (față de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025)
  • SENS 3.2% (față de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025)
  • POT 3.1% (față de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)
  • SOS Romania 1.7% (față de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025)

1.8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) și 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, a declarat că ”pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”.

2 comentarii

  1. Mi-era teamă că s-au deșteptat românii! Dacă scade AUR crește PSD, dacă scade PSD crește AUR! Masa de „isteți” rămâne constantă! 🙂

  2. e trist sa auzi ca la 71% din romani maximul lor de inteligenta e sa voteze AUR + PSD + PNL

