Ciprian Ciucu: Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Să-ți fie rușine, Daniel!

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Prmăria Capitalei, acuză o „mega contra campanie” în mediul online, dar și zeci de camionate plasate prin tot orașul.

„Update: Avem o mega contra campanie. ZECI de astfel de camionete plasate prin tot orașul.

Mizeria acestei campanii este fără margini!

Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la adresa mea, lucruri care NU au legatura cu adevarul!

Se folosesc de elemente cu totul onorabile din cariera mea și le pun într-o lumină odioasă!

Nu le mai ajunge Tik-Tok-ul și banii bagati acolo (sute de mii), nu le mai ajunge Meta unde practic nu poti raporta nimic fara ANCOM (care nu face nimic), nu le mai ajung siteur-ile – simulacru, acum plimba toate aceste mizerii, cu fotografia mea în oraș cu camioanele.

O fi legal? Mă documentez și îi voi chema în justiție!

Dar ticaloșii sunt alții.

Un singur om are interesul, bani negri și buget de campanie fără limite. Să îți fie rușine, Daniel!

De aceea veți pierde, pentru că nu ați învățat nimic!”, a scris Ciuc, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.