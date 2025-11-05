Vânzătorii biletelor de loterie din Spania solicită un jackpot de Crăciun mai mare, pentru a compensa inflaţia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vânzătorii biletelor de loterie din Spania au îndemnat Guvernul de la Madrid să majoreze preţul biletelor pentru tradiţionala extragere de Crăciun din ţară şi să crească suma aferentă premiului cel mare, cunoscut sub numele de „El Gordo”, pentru a ţine pasul cu inflaţia, a declarat miercuri preşedintele principalei asociaţii a acestor comercianţi, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Spania se confruntă cu o criză a costului vieţii, care a dus la creşterea preţului locuinţelor şi al energiei, erodând veniturile disponibile şi afectând – spun vânzătorii de bilete la loterie – visul de a deveni bogat, transmite Agerpres.

„Jackpotul nu s-a mai schimbat în ultimii 14 ani, în timp ce preţurile au crescut cu aproximativ 26%”, a declarat Borja Muniz, preşedintele ANAPAL, asociaţia care reprezintă interesele celor 4.100 de magazine de loterie din Spania.

„Înainte, puteai cumpăra două apartamente cu banii câştigaţi. Acum, aceşti bani abia acoperă unul singur”, a declarat el pentru Reuters.

ANAPAL propune majorarea preţului unei zecimi de bilet, denumită „decimo”, de la 20 de euro la 25 de euro şi creşterea premiului maxim de la 400.000 de euro la 500.000 de euro pentru fiecare „decimo” câştigător.

Propunerea asociaţiei a fost trimisă agenţiei de loterie de stat şi Ministerului Bugetului. Reprezentanţii agenţiei care organizează extragerea de Crăciun au refuzat să facă declaraţii pe această temă.

Vânzătorii de bilete la loterie spun că inflaţia şi creşterea costurilor le-au afectat profiturile şi doresc ca remuneraţia lor procentuală din vânzările de Crăciun să crească de la 4,5% la 6%, în conformitate cu alte extrageri naţionale.