BREAKING Întâlnire majoră în SUA, a omului de afaceri clujean Ștefan Berciu cu Eric Trump, fiul președintelui SUA și coordonator al Trump Organization / Proiectul Trump Tower București, lansat oficial în februarie, când urmează să ajungă în România și Eric Trump

Familia omului de afaceri clujean Ștefan Berciu se află în SUA, la o întâlnire de afaceri cu Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump și omul din spatele Trump Organization. La întâlnire este prezent și Avram Gal, membru PSD Cluj și un apropiat al omului de afaceri Ștefan Berciu.

Conform informațiilor G4Media, Trump Organization investește alături de SDC Imobiliare (firma omului de afaceri Ștefan Berciu) în cel puțin trei proiecte majore imobiliare de lux, în București și în Cluj, urmând ca acestea să fie lansate oficial în luna februarie, când va ajunge în România și Eric Trump. Inițial, era programat ca proiectele să demareze din această toamnă, dar pentru că documentațiile tehnice nu sunt finalizate, vizita fiului președintelui american s-a amânat pentru luna februarie, 2026.

Pentru proiectul planificat în Cluj, Primăria a emis deja certificatul de urbanism, însă documentațiile pentru proiectele din Capitală sunt în lucru.

În Capitală sunt preconizate două mari proiecte, un hotel de lux, „Trump Tower București”, dar și un cartier rezidențial care se va realiza în Băneasa, zona SRI, vizavi de Liceul francez. În Cluj Napoca, de asemenea, este prevăzut un amplu cartier rezidențial, pe Dealul Borzaș cu intrare pe strada Moș Ion Roată.

În această vară, Trump Organization împreună cu SDC Imobiliare au transmis un comunicat oficial privind lansarea „ Trump Tower Bucharest”. „Inițiativa marchează debutul oficial al brandului Trump în România și reconfirmă angajamentul The Trump Organization față de strategia globală de extindere a portofoliului său de proiecte rezidențiale, hoteliere și de golf de lux, în concordanță cu direcția sa internațională de creștere”, se precizează în comunicat.

„Trump Tower Bucharest reflectă pe deplin angajamentul nostru constant față de excelență, lux și inovație. Suntem onorați să colaborăm cu SDC Imobiliare la acest proiect emblematic, care va aduce pe piața din România un nivel de calitate și servicii fără precedent”, se mai precizează în comunicatul semnat de Eric Trump, Vicepreședinte Executiv al „The Trump Organization”.

Conform informațiilor G4Media, la întâlnirea actuală s-au discutat detalii despre modul în care avansează procedurile de aprobare administrativă și demarare a proiectelor de investiție plănuite. La întâlnire, în afară de Eric Trump, au fost prezenți: Ștefania Berciu (fiica omului de afaceri Ștefan Berciu și coordonator al SDC Imobiliare), Ștefan Berciu, vicepreședintele Trump Organization, Gabriel Constantin, și Avram Gal, membru PSD și om de afaceri, cunoscut în comunitatea evangheliste din România și SUA.

