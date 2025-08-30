G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Imperiul cripto al familiei Trump se extinde în Asia: Eric Trump mizează…

Eric Trump
sursa foto: Facebook/Eric Trump

Imperiul cripto al familiei Trump se extinde în Asia: Eric Trump mizează pe investiţii în bitcoin la Hong Kong

Articole30 Aug 0 comentarii

Eric Trump a declarat vineri, la conferinţa Bitcoin Asia 2025 din Hong Kong, că este convins că bitcoin va atinge valoarea de 1 milion de dolari în următorii ani. Fiul preşedintelui american Donald Trump a afirmat că îşi petrece ”90% din timp” în comunitatea cripto şi a subliniat rolul său în boardul consultativ al companiei japoneze Metaplanet, specializată în trezorerie bitcoin, transmite CNBC, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Metaplanet îşi bazează modelul de business pe acumularea şi gestionarea de rezerve mari în bitcoin, pentru a beneficia de aprecierea acestuia şi pentru a atrage investitori care cred în criptomonedă.

Declaraţiile vin în contextul creşterii de 86% a preţului bitcoin în ultimele 12 luni, pe fondul unui climat mai favorabil reglementării cripto în SUA şi al victoriei electorale a lui Trump. Totuşi, volatilitatea ridicată a pieţei şi scandalurile din trecut rămân riscuri majore.

Eric Trump şi fratele său, Donald Trump Jr., sunt cofondatori ai companiei de minare American Bitcoin şi gestionează proiectul World Liberty Financial, susţinut de familia Trump. Cei doi îşi consolidează acum prezenţa în Asia, urmând să participe la evenimente din Japonia, Coreea de Sud şi Singapore.

Preşedintele Trump, care se autointitulează ”primul preşedinte cripto”, a promovat politici favorabile industriei şi a lansat propriile proiecte, inclusiv moneda $TRUMP.

Implicarea directă a familiei în afaceri cripto a stârnit critici şi apeluri la anchete de etică.

Vizita lui Eric Trump în Hong Kong a fost marcată de tensiuni: un oficial al autorităţii de supraveghere financiară şi un deputat local s-au retras de pe lista vorbitorilor conferinţei, după ce au primit recomandări să nu interacţioneze cu fiul preşedintelui american.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech

Articole17 Aug • 1.078 vizualizări
0 comentarii

Puterea maturității: Femeile de vârstă mijlocie din Asia devin noua forță de influență

Articole3 Aug 2025 • 1.069 vizualizări
0 comentarii

Trump a semnat legea privind criptomonedele stablecoin, marcând un pas major spre adoptarea acestora în economia reală

Articole19 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.