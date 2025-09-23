G4Media.ro
O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată, anunță Eurojust…

Sursa foto: Unsplash

O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată, anunță Eurojust / Prejudiciul se ridică la 100 de milioane de euro

Autorităţile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani şi care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat marţi Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust), relatează agenția de știri AFP.

Poliţia a efectuat percheziţii la proprietăţi din Spania, Portugalia, Italia, România şi Bulgaria şi a arestat cinci suspecţi, între care şi presupusul creier al escrocheriei, transmite Agerpres.

Victimelor li s-au promis câştiguri semnificative din investiţiile lor în criptomonede prin intermediul unor platforme online concepute de profesionişti, a declarat Eurojust într-un comunicat.

Banii erau apoi redirecţionaţi către Lituania pentru a fi „spălaţi”.

„Când victimele au încercat să-şi recupereze investiţiile, li s-a cerut să plătească taxe suplimentare, după care site-ul web folosit pentru fraudă a dispărut”, potrivit Eurojust.

„Investitorii au pierdut ulterior cea mai mare parte, dacă nu chiar toţi banii lor”, a adăugat agenţia.

Schema funcţiona cel puţin din 2018 şi se întindea în 23 de ţări, potrivit Eurojust, care a coordonat operaţiunea de amploare pentru a opri frauda.

Victimele sunt cetăţeni din mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Franţa, Italia şi Spania.

Principalul suspect, presupusul lider al grupării infracţionale, este suspectat de fraudă la scară largă şi de spălare de bani.

Percheziţiile au avut loc săptămâna trecută, dar informaţiile au fost făcute publice abia marţi, din cauza procedurilor judiciare în curs în mai multe ţări, a declarat Eurojust.


