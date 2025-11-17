REPER și Ciprian Ciucu: un parteneriat pentru un București, pro competență, anti-extremism, anti mafia urbană

Partidul REPER și candidatul Ciprian Ciucu au anunțat semnarea unui protocol de colaborare pentru alegerile la Primăria Generală a Municipiului București. Acordul marchează începutul unei cooperări pe termen lung, construită pe valori comune, expertiză și o viziune clară: un București guvernat responsabil, cu orientare fermă pro-europeană și cu instituții care funcționează în interesul oamenilor.

Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă comună, în care Ciprian Ciucu și liderii REPER au explicat de ce această susținere este firească în contextul actual, marcat de creșterea extremismului și a curentelor suveraniste.

Un acord bazat pe valori comune

În intervenția sa, Ciprian Ciucu a subliniat că parteneriatul cu REPER se sprijină pe compatibilitatea de valori și pe competențele complementare ale celor două echipe:

„Este o zi importantă pentru București. REPER este un partid cu expertiză și valori solide, iar această susținere arată că putem lucra împreună pentru un oraș administrat profesionist, cu viziune europeană.”

Pentru REPER, criteriul central al acestei decizii îl reprezintă competența și capacitatea reală de guvernare.

Simina Turbure, vicepreședintă REPER, a explicat:

„Avem nevoie de un candidat care se luptă cu mafia urbană și apără direcția europeană. Nu putem lăsa Capitala pe mâna extremiștilor. De aceea îl susținem pe Ciprian Ciucu.”

Mesajul transmite limpede miza momentului: protejarea Bucureștiului de proiecte politice radicale și menținerea lui pe o traiectorie europeană, previzibilă și coerentă.

Administrația ca exercițiu de responsabilitate

Iulian Hatmanu, copreședinte REPER București, a pus accent pe nevoia de stabilitate și responsabilitate în guvernarea locală:

„Bucureștiul nu mai are timp de experimente. Oamenii vor o administrație care să funcționeze bine, cu decizii clare și argumentate, iar Ciprian Ciucu a demonstrat că poate construi acest tip de guvernare.”

El a vorbit despre faptul că orașul s-a dezvoltat economic și social, iar instituțiile trebuie să recupereze decalajul față de această evoluție, învățând din inițiativele venite din societate și din mediul privat, nu blocându-le.

O susținere cu greutate profesională

Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a adus în discuție dimensiunea profesională și tehnică a acestui parteneriat:

„Ciprian Ciucu este probabil unul dintre cei mai buni specialiști în reformă administrativă din România. Ce a făcut în Sectorul 6 arată că, atunci când știi să construiești instituții și să le pui la treabă, orașele se pot transforma vizibil.”

El a amintit proiectele din Sectorul 6 – investiții în școli și creșe, reabilitarea cartierelor, spații publice îngrijite, siguranță și mobilitate – ca exemple concrete ale unei administrații care produce rezultate clare pentru locuitori.

Dincolo de campanie: un angajament pe termen lung

Protocolul semnat între REPER și Ciprian Ciucu nu se limitează la perioada campaniei electorale. El vizează colaborarea pe toată durata mandatului de primar general, cu implicarea experților REPER în formularea și susținerea politicilor publice pentru București.

Obiectivele declarate:

consolidarea unei administrații profesioniste și previzibile;

apărarea liniei pro-europene a Capitalei;

combaterea extremismului și a curentelor suveraniste;

politici publice orientate către echitate socială, urbanism coerent și investiții în servicii publice de calitate.

Un București care merge înainte

Într-un context politic fragmentat, colaborarea dintre REPER și Ciprian Ciucu oferă o opțiune clară pentru bucureștenii care își doresc o Capitală administrată așezat, cu accent pe competență, rezultate și continuitate.

Este o alegere pentru un București care rămâne conectat la proiectul european, își întărește instituțiile și respinge radicalismul de orice fel.

Material promovat de PNL București