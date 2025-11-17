SURSE Ședința coaliției, luni seară / Premierul Bolojan a anunțat că până marți coaliția trebuie să ia o decizie în privința pensiilor magistraților

Liderii coaliției se vor reuni în ședință, luni seara de la ora 18.00, au declarat surse politice pentru G4Media. Principalele teme sunt reforma pensiilor magistraților și reforma administrației publice.

Până acum, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord final pe cele două teme majore. În plus, reprezentanții sistemului de justiție s-au opus vehement oricărei încercări de reformă a pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu la Europa Liberă, că proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul acestei săptămâni, iar coaliția trebuie să ia o decizie privind principalele prevederi ale acestuia până marți.

„Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am fi închis de mult jalonul ca pensiile să fie aduse la maximum 70% din venit și perioada de tranziție de 10 ani. Ceea ce am propus consider că a fost un proiect just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii o să facem acest lucru, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință. Și buna cuviință și colaborarea loială se va vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz pe proiect, astfel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt să repunem proiectul, pentru ca el să devină lege”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că, dacă acest lucru se întâmplă până în 28 noiembrie, România nu mai are probleme legate de pierderea banilor pentru acest jalon din PNRR.

Luni, premierul Ilie Bolojan a anunțat că există un „acord de principiu” al coaliției pe reforma administrației publice:

„După o perioadă prea lungă, am căzut de acord de principiu pe acest pachet important de reformă și e foarte posibil ca săptămâna viitoare să începem procedura de angajare a răspunderii pe reforma administrația locală și centrală”, a declarat premierul Bolojan.

