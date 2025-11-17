Miliardarul Peter Thiel își vinde toate acțiunile Nvidia pe fondul temerilor legate de o bulă AI

Co-fondatorul PayPal și Palantir, care a comparat deja situația actuală a sectorului inteligenței artificiale cu bula internet din 1999, și-a vândut toate acțiunile pe care le deținea la Nvidia, recentrându-și portofoliul în jurul Apple, Microsoft și Tesla, potrivit Le Figaro.

Germano-americanul în vârstă de 58 de ani este un cunoscător fin al Silicon Valley, deoarece a cofondat mai multe companii mari de tehnologie, precum PayPal și Palantir, și a făcut parte din consiliul de administrație al Meta (fostul Facebook). El tocmai s-a despărțit de toate acțiunile sale Nvidia, adică 537.000 de acțiuni, reprezentând aproape 40% din portofoliul fondului său speculativ Thiel Macro LLC.

Acest lucru reiese din ultimul său formular „13F”, un document reglementar pe care toate structurile care gestionează cel puțin 100 de milioane de dolari în active în acțiuni americane cotate la bursă trebuie să îl depună la SEC, autoritatea de reglementare a pieței bursiere americane.

O astfel de retragere este departe de a fi nesemnificativă, având în vedere că Nvidia nu a fost niciodată atât de căutată la bursă: gigantul american al cipurilor electronice destinate IA generative a devenit recent prima companie din istorie care a depășit pragul de 5000 de miliarde de dolari de capitalizare. Însă tot mai mulți observatori consideră că evaluările din sectorul IA sunt excesive și se tem de spargerea unei bule.

Achiziționarea de acțiuni Apple și Microsoft

Astfel, săptămâna trecută s-a aflat că Michael Burry a pariat peste un miliard de dolari pe o scădere a cursului acțiunilor Palantir și Nvidia. Investitorul american este celebru de când a făcut avere anticipând criza subprime din 2007-2008. Această „lovitură al secolului” a fost povestită într-un roman al lui Michael Lewis publicat în 2010, apoi ecranizat în 2015, în filmul The Big Short. Michael Burry reproșează în special mai multor nume mari din domeniul tehnologiei că își umflă artificial rezultatele și, prin urmare, valoarea lor.

Peter Thiel însuși și-a exprimat deja rezervele cu privire la valorizările galopante ale sectorului, comparând, de exemplu, situația actuală a AI cu bula internet din 1999. În iulie 2024, cu ocazia Festivalului Ideilor de la Aspen (Colorado, Statele Unite), el a considerat „foarte ciudat” faptul că marea majoritate a veniturilor generate de IA provin de la o singură companie, Nvidia. Oare acest scepticism l-a convins să vândă totul? Miliardarul nu a făcut încă niciun comentariu.

În orice caz, media americană TheStreet, specializată în investiții, vorbește despre „cea mai radicală schimbare de direcție a anului printre toți marii investitori din domeniul tehnologiei”. Dincolo de vânzarea acțiunilor Nvidia, Peter Thiel a făcut curățenie în fondul său. Valoarea activelor administrate a fost redusă cu două treimi, de la 212 milioane de dolari în al doilea trimestru la 74,4 milioane în al treilea trimestru. Mai ales, s-a concentrat pe doar trei companii: Apple (27% din portofoliu), Microsoft (34%) și Tesla (39%), a căror pondere a fost redusă considerabil (-77% odată cu vânzarea a 207.613 acțiuni).

„Thiel s-a orientat către Microsoft și Apple, giganți tehnologici cu surse de venit mai diversificate, analizează The Street. El consideră că IA este o tehnologie transformatoare, dar cu o evoluție lentă, și că platformele, și nu cipurile electronice de unică folosință, oferă perspective economice durabile.”

„Complet nebuni”

Cele două companii vizate de investitor sunt însă departe de a fi în declin. Lider mondial în domeniul cipurilor și tehnologiilor pentru inteligența artificială, Nvidia a înregistrat recent o capitalizare bursieră de peste 5000 de miliarde de dolari, o premieră istorică. La rândul său, Palantir, gigantul american care furnizează companiilor și guvernelor software de IA pentru sprijinirea deciziilor bazate pe analiza unor cantități imense de date, înregistrează o creștere de 63% a cifrei de afaceri pe un an.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Alex Karp, șeful Palantir, a considerat această decizie „ciudată” și a mers până la a-i califica pe cei care pariază împotriva companiei sale ca fiind „complet nebuni”. Donald Trump a afirmat că nu este îngrijorat de existența potențială a unei bule pe piețele financiare în jurul inteligenței artificiale (IA). „Nu, îmi place IA, cred că va fi foarte utilă”, a răspuns președintele american, în momentul în care l-a primit pe prim-ministrul ungar Viktor Orban la Casa Albă.

Cu toate acestea, unii experți menționează într-adevăr o „oboseală a IA”, în ciuda multiplicării „mega-dealurilor”, cum ar fi recentul contract de 38 de miliarde de dolari încheiat între OpenAI și Amazon. În fața analizelor și avertismentelor, Deutsche Bank raportează că „un număr tot mai mare de observatori” se întreabă dacă nu cumva se apropie o posibilă corecție bursieră.