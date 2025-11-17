G4Media.ro
Atenționare de călătorie: Grevă la calea ferată din Grecia, programată marți

O grevă generală este programată marți la calea ferată din Grecia, iar Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii români, transmite MEDIAFAX.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia că marți este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar.

Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

