Cele nouă universități din Consorțiul Universitaria cere deblocarea concursurilor de angajare în facultăți și sprijin financiar pentru studenți

Consorțiul Universitaria solicită deblocarea urgentă a concursurilor de angajare din învățământul superior, în contextul blocajului instalat prin Legea 141/2025 (Legea Bolojan), precum și creșterea sprijinului financiar pentru studenți și exceptarea cadrelor universitare de la interdicția privind cumulul pensie-salariu începând cu 2026. Măsurile sunt cuprinse în rezoluția adoptată la reuniunea Consorțiului, desfășurată la Craiova între 13 și 15 noiembrie 2025, scrie Edupedu.ro.

Consorțiul anunță și disponibilitatea de a lucra la un acord pentru cercetare interinstituțională – detalii mai jos.

Consorțiul Universitaria atrage atenția că suspendarea ocupării prin concurs a posturilor vacante lasă universitățile fără posibilitatea de a acoperi nevoile reale de predare, cercetare și administrare. Instituțiile cer deblocarea concursurilor de angajare și revenirea la un cadru funcțional care să permită recrutarea personalului necesar.

Solicitarea vine pe fondul problemelor semnalate în ultimele luni de instituțiile de învățământ superior, după aplicarea Legii 141/2025. Aceasta suspendă, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, angajările pe posturile vacante din toate instituțiile publice, inclusiv chestiunile care privesc universitățile.

În septembrie, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, avertiza asupra „blocajului angajărilor” și făcea apel la crearea unor căi de păstrare în universități a tinerilor formați la licență, masterat și doctorat.

