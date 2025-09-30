Dan Cașcaval, senator PSD și rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași: Nu știu dacă măsurile din Educație ar fi trebuit să înceapă cu reducerea fondului de burse

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a spus luni că Universitatea îi susține pe studenții nemulțumiți de tăierea fondului de burse. Într-un interviu pentru Radio Iași, rectorul universității a spus că a cerut o deblocare de 6 milioane de lei din soldul de burse al universității, pentru a putea achita bursele „în forma cu care am început în 2025″. Dan Cașcaval a subliniat că acordarea burselor în sistemul universitar este cu diferită față de învățământul preuniversitar și că anul acesta a la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi se vor acorda bursele de merit până în media 8 – 8.50.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rectorul TUIASI, Dan Cașcaval, a spus că a cerut Ministerului deblocarea a 6 milioane de lei pentru a putea achita bursele „în forma cu care am început în 2025″. El se referă la faptul că studenții primesc în continuare burse pentru lunile septembrie și octombrie în noiembrie-decembrie, la valoarea prinsă în forma din anul anterior. Astfel, universitatea trebuie să le acorde burse studenților pentru anul universitar trecut, în același cuantum, până la inițierea procesului de acordare a burselor pentru anul universitar curent (2025-2026).

De precizat că universitățile au fonduri proprii obținute din închirierea sălilor de festivități sau alte activități, dar pentru accesarea banilor e necesar aviz al Ministerului Educației.

Rectorul Dan Cașcaval mai precizează că Universitatea sa sprijină studenții și că o perioadă de timp ar putea lua anumite decizii legate de alte măsuri de sprijin pentru studenți, dar pe termen scurt.

„Este o strategie pe care o putem adopta în funcție de performanța studenților, să-i scutim parțial sau total de taxă. Dar acolo unde discutăm de gratuitate la cazare, de subvenție pentru cantină, trebuie să ne gândim că aceste costuri sunt preluate de ceilalți studenți. Noi nu putem spune «stai gratuit, costul tău de cazare este zero», că nu există zero din pix, să zic așa. Deci se preiau aceste cheltuieli de către ceilalți studenți. Sunt niște măsuri pe care le putem lua doar o perioadă foarte redusă de timp, sperând că vom reveni la o situație firească”.