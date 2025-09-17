Bursele pentru studenți în anul universitar 2025-2026: minimum 925 lei bursa socială, 2.165 lei bursa pentru masterat didactic și 3.700 lei bursa de doctorat – proiect
Cuantumul minim al bursei sociale pentru studenți în anul universitar 2025-2026 este de 925 de lei, bursa de doctorat este de 3.700 lei, iar bursa pentru masterat didactic este de 2.165 lei, egală cu salariul minim net pe economie, potrivit proiectului de ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenți, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, scrie Edupedu.ro.
Este vorba de proiectul de Ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2025 – 2026.
Bursele studenților 2025 scad în bloc prin tăierea bugetului de către minister, se dau doar în timpul cursurilor și se sistează pentru cei la cu taxă, universitățile primind mai puțini bani per student, potrivit ordinelor de ministru publicate în Monitorul Oficial (MO) pe 4 august. Schimbările au avut loc pentru a se aplica Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care taie fondul de burse cu 40%.
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România critică noile modificări aduse sistemului de acordare a burselor pentru studenţi / Un ordin al Ministerului Educației elimină studenţii de la forma „cu taxă” din categoria beneficiarilor de burse şi limitează perioada de acordare a acestora pentru ceilalţi
ANOSR condamnă propunerile prevăzute în proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare legate de fondul de burse destinat studenţilor şi facilităţile de transport
