Președintele Nicușor Dan: Protestul profesorilor nu a fost instrumentat politic / Unii spun că aceste schimbări sunt catastrofale, alții că sunt gestionabile. Vedem rezultatele peste 2 luni

Protestele profesorilor nu au fost „nicidecum” instrumentate politic sau manipulate, a declarat președintele Nicușor Dan, la două zile după ce în jur de 20.000 de cadre didactice au protestat la Palatul Cotroceni, în prima zi de școală, față de măsurile de austeritate din Legea Bolojan care lovesc dur sistemul educațional, potrivit Edupedu.ro. „Dacă vorbim de protestul profesorilor, nicidecum [nu au fost manipulate sau instrumentate politice]. Am avut un dialog foarte, foarte deschis cu reprezentanții sindicatelor și ei au transmis îngrijorări reale”, a afirmat Nicușor Dan, în interviu la TVR.

Întrebat de jurnalista Ramona Avramescu, la televiziunea publică, dacă are sentimentul că aceste mișcări de protest„sunt sau ar putea fi manipulate, instrumentate politic”, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Dacă vorbim de protestul profesorilor, nicidecum, nicidecum. Adică am avut un dialog foarte, foarte deschis cu reprezentanții sindicatelor și ei au transmis îngrijorări reale. Niciun fel de dubiu aici”.

Liderul de la Cotroceni a precizat că a ascultat opinia sindicatelor din educație „și trebuie să vă spun că, evident, opinia pe care reprezentanții sindicatelor o au este diferită de opinia pe care Ministerul o are. Și atunci, pentru că s-au făcut niște schimbări, pentru că unii spun că aceste schimbări sunt catastrofale și vom vedea asta în timp, alții spun că sunt gestionabile, am zis să vedem care sunt rezultate peste 2 luni, să avem cifrele pe masă”.

Întrebat dacă se așteaptă ca profesorii să facă grevă generală, Nicușor Dan a replicat: „Eu nu pot să anticipez ce vor face dumnealor. Îmi doresc evident ca fiecare dintre noi să punem interesul copiilor pe primul loc și școala să se desfășoare cât mai bine în acest an”.