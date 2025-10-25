Nicuşor Dan, după întâlnirea cu echipa de la UMF Iaşi, care a realizat cea mai mică inimă artificială: ”Un proiect cu potenţial uriaş. Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa”, care a realizat cea mai mică inimă artificială, cu aplicaţie atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, că a fost „impresionat ” de acest proiect cu „potenţial uriaş”.

Potrivit şefului statului, rototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice „pe model animal”. „Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte şi să valideze o tehnologie proprie de circulaţie mecanică asistată complet implantabilă”, a mai spus preşedintele, transmite News.ro.

„Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicaţie atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători şi studenţi ieşeni cu care am discutat ieri. Am fost impresionat de acest proiect cu potenţial uriaş. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal. Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte şi să valideze o tehnologie proprie de circulaţie mecanică asistată complet implantabilă”, a scris, sâmbătă, preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Şeful statului consideră că „oportunitatea” pe care o oferă aceste proiecte reprezintă „soluţiile noi” pentru pacienţii cu insuficienţă cardiacă avansată care se află pe listele de aşteptare pentru transplant, dar şi „formarea unei noi generaţii de specialişti în inginerie biomedicală care pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată”.

„Am transmis echipei MAVIS Artificial Heart admiraţia şi sprijinul meu deplin. Avem mare nevoie de studenţi, cercetători şi mentori ca ei”, a conchis Nicuşor Dan.

În 2023, UMF „Grigore Popa” anunţa că echipa Mavis Artificial Heart, de la instituţia de învăţământ superior din Iaşi, a obţinut „Premiul pentru cea mai avansată inimă artificială”, în marea finală a competiţiei – „Heart Hackaton” (prima competiţie studenţească mondială pentru realizarea unei inimi artificiale), care a avut loc pe data de 29 octombrie, la Dallas.

„În urma evenimentului, am reuşit să stabilim conexiuni cu numeroşi profesionişti şi instituţii de renume, care se dovedesc a fi de o importanţă crucială pentru dezvoltarea continuă a prototipului nostru. Suntem dedicaţi inovaţiei şi cercetării pentru a revoluţiona domeniul medicinei cardiovasculare, fapt prin care ne-am făcut remarcaţi în această călătorie şi care ne-a adus un sponsor valoros, şi anume Caensus Gmbh, ce ne va ajuta să ne continuăm drumul de dezvoltare a produsului nostru. Ţinem să mulţumim Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS care ne-a susţinut pe tot parcursul proiectului şi Universităţii de Medicină şi Farmacie «Grigore T. Popa» Iaşi care ne-a asigurat toate condiţiile de deplasare si participare la Conferinţa Societăţii Internaţionale pentru Suport Mecanic Circulator din Dallas şi care ne-a oferit posibilitatea să facem cunoscută munca noastră în rândul celor mai mari experţi la nivel mondial”, transmiteau atunci membrii echipei.

Rectorul UMF Iaşi, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, afirma că echipa MAVIS întruneşte calităţile pe care şi le-ar dori să le aibă toţi studenţii Universităţii pe care o conduce: „inteligenţă, curiozitate, tenacitate şi interes crescut pentru cercetare, pentru inovaţie”.

„Îi felicit pentru acest premiu – un rezultat pe măsura efortului lor, în numele întregii comunităţi academice a UMF Iaşi”, declara rectorul UMF Iaşi în urmă cu doi ani.

Echipa UMF Iaşi a câştigat acelaşi premiu şi în 2024, pentru al doilea an consecutiv, în finala competiţiei mondiale care de această dată s-a desfăşurat în Japonia şi unde studenţii ieşeni au concurat alături de echipe de elită din SUA, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda şi Suedia.

Pentru competiţia din 2024, studenţii ieşeni coordonaţi de dr. Alexandru Pleşoianu au conceput cea mai mică inimă artificială din lume care poate fi implantată şi unui nou-născut, controlată cu ajutorul telefonului mobil.