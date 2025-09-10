Daniel David: A fost o formă de patriotism opțiunea mea de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru imaginea mea

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri la RFI că a ales să rămână în funcție în pofida criticilor și a măsurilor de austeritate pe care le-a impus în sistem, afirmând că decizia sa de a-și sacrifica imaginea politică „a fost o formă de patriotism”. Declarația vine în contextul în care profesorii și sindicatele reclamă tocmai aceste măsuri ca fiind nocive pentru educație și cer demisia ministrului în stradă de mai bine de o lună, scrie Edupedu.ro.

„Aceste măsuri au venit, repet, pe o latură fiscal-bugetară și au fost determinate și de constrângerile pe care eu le-am pus. Ca ministru am spus «bun, eu accept să-mi sacrific imaginea, să nu mai fiu ministru legat de reforme, ci de austeritate, dar nu vreau să am oameni dați afară și nu vreau să am tăiate salarii»”, a spus David.

Oficialul a mărturisit la postul de radio că, după ce a preluat al doilea mandat, în iulie, și-a dat seama că va trece din postura de „ministru al reformelor” la cea de „ministru al austerității”. În acel moment, spune David, ar fi fost oportun să plece, dar a decis să rămână.

„Dacă ar fi fost după mine, ar fi trebuit să-mi dau demisia înainte de 8 iulie, după ce am preluat al doilea mandat, am realizat că dintr-un ministru al reformelor, mă voi transforma într-un ministru al austerității, pentru că a apărut grozăvia, ca să spun așa, financiar-bugetară și acela era un moment, din punct de vedere personal, excelent să plec”.

„Problema este că uneori, un ministru trebuie să hotărască la ce se uită, se uită la interesul personal sau se uită la țară. Dacă ministrul Educației pleca înainte de evaluarea ECOFIN din 8 iulie, înainte de evaluarea S&P din iulie, înainte de evaluarea Fitch din august, înainte de evaluarea pe care o așteptăm de la agenția Moody’s, semnul era foarte prost și, Doamne ferește, puteam contribui la o încadrare a țării în categoria junk, ceea ce ne punea la risc salarii, burse, pensii, ajutoare sociale. Deci asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru mine și pentru imaginea mea. Dacă vreți, pentru unii poate părea o chestie exagerată, pentru mine a fost o formă de patriotism”.

