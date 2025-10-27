G4Media.ro
Profesorii de Matematică vor aloca 25% din ore pentru remediere, consolidare și…

Profesorii de Matematică vor aloca 25% din ore pentru remediere, consolidare și aprofundare în anul școlar 2025-2026 – scrisoare metodică

Profesorii de Matematică vor utiliza orele aflate la dispoziția cadrului didactic (25% din bugetul anual de ore) pentru activități de remediere, consolidare, aprofundare, extindere şi performanță, adaptate nivelului şi nevoilor elevilor, potrivit unui document publicat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Neamț. Este vorba despre scrisoarea metodică privind activitatea profesorilor de matematică în anul școlar 2025-2026, potrivit Edupedu.ro.

„În conformitate cu Instrucțiunea nr. 6/2025 a Ministerului Educației şi Cercetării, profesorii de matematică vor utiliza orele aflate la dispoziția cadrului didactic (25% din bugetul anual de ore) pentru activități de remediere, consolidare, aprofundare, extindere şi performanță, adaptate nivelului şi nevoilor elevilor”, se arată în scrisoarea metodică.

Conform documentului citat anterior, aceste ore se vor planifica explicit, în corelare cu diagnosticul inițial şi progresul elevilor:

„Aceste ore se vor planifica explicit, în corelare cu diagnosticul inițial şi progresul elevilor, şi vor avea o componentă predominant formativă. Se recomandă abordări flexibile, diferențiate, valorificând resurse digitale, activități aplicative şi contexte interdisciplinare. Activitatea desfăşurată în cadrul acestor ore are rolul de a susține progresul fiecărui elev şi de a contribui la creşterea calității procesului de predare-învățare la disciplina matematică.”

