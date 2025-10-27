Poliţia din Muntenegru a arestat zeci de turci şi azeri dupa violenţele declanşate în weekend de rănirea unui muntenegrean la Podgorica

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia din Muntenegru a comunicat luni că a arestat zeci de cetăţeni turci şi azeri după violenţele declanşate în weekend de rănirea unui muntenegrean la Podgorica, de către un grup de turci, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un localnic din capitală a fost înjunghiat sâmbătă seara după o altercaţie în care s-au folosit insulte cu un grup de turci. Leziunile suferite nu i-au pus în pericol viaţa, dar zeci de muntenegreni au reacţionat distrugând vehicule cu numere de înmatriculare din Turcia. La un moment dat, mai mulţi turci au fost nevoiţi să se baricadeze într-un cazinou. Duminică seara, mai mulţi localnici au intrat cu forţa într-un restaurant turcesc şi i-au dat foc.

Preşedintele Jakov Milatovic a condamnat atacurile violente care au urmat împotriva cetăţenilor turci şi a proprietăţilor lor şi a făcut un apel la calm.

Premierul Milojko Spajic a anunţat că guvernul suspendă temporar permisiunea de acces fără vize pentru cetăţenii turci şi va încerca să discute „intensiv” cu Ankara pentru regimul vizelor pe viitor.

Poliţiştii afirmă că au reţinut doi suspecţi de implicare în incidentul iniţial – un cetăţean turc şi unul azer. Alţi 45 de cetăţeni din Turcia şi Azerbaidjan au ajuns în arest deoarece aparent nu aveau actele de şedere în regulă; şapte dintre ei au fost amendaţi, iar pentru alţi opt s-a ordonat expulzarea.

Ministrul turc de externe Hakan Fidan a discutat telefonic luni cu omologul său muntenegrean Ervin Ibrahimovic şi cu premierul Spajic. El a declarat că Turcia se aşteaptă ca autorităţile din Muntenegru să garanteze siguranţa şi drepturile cetăţenilor turci, a afirmat o sursă din ministerul de externe de la Ankara

Ministrul muntenegrean de interne Danilo Saranovic a precizat că din cei 100.000 de străini cu reşedinţa în Muntenegru circa 13.000 sunt turci, la o populaţie a ţării de circa 620.000.

Milatovic a scris pe X că „nu trebuie să fie acceptată o vină colectivă sau stigmatizarea unui întreg popor”, dar „Muntenegrul are nevoie de o politică de imigraţie mai responsabilă: fermă împotriva abuzurilor şi infracţiunilor, deschisă faţă de toţi cei care ne respectă legile”.

Oficialităţi muntenegrene au remarcat că tot mai mulţi cetăţeni turci îşi deschid afaceri sau caută de lucru în Muntenegru. Micul stat balcanic de pe coasta Mării Adriatice depinde în mare măsură de turism şi încearcă să adere în anii următori la Uniunea Europeană.