Comisarul european pentru extindere: Muntenegrul ar putea adera la UE în 2028, Albania, ceva mai târziu

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chişinău, că Muntenegrul ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar tot în mandatul actualei Comisii Europene, transmite agenția de știri Moldpres, citată de Agerpres.

Potrivit oficialului european, Muntenegrul este ţara cea mai avansată pe calea integrării, având toate dosarele de negociere deja deschise.

„Din punct de vedere tehnic, putem finaliza negocierile până la sfârşitul anului viitor. Ţinând cont de perioada medie de ratificare a tratatelor de aderare, de 1-2 ani, Muntenegru ar putea deveni membru UE în 2028”, a explicat Kos.

În ceea ce priveşte Albania, mai sunt de deschis două dosare de negociere. Dacă procesul decurge conform planului, discuţiile tehnice ar putea fi încheiate până la finele lui 2027.

„Astfel, şi Albania ar putea adera la UE în timpul mandatului actualei Comisii Europene”, a adăugat comisarul european.

Marta Kos efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3-5 septembrie.

Ea va avea miercuri o întrevedere cu ambasadoarea desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko.

Totodată, Kos va purta discuţii cu înalţi oficiali din Republica Moldova despre reforme şi parcursul european, se va întâlni cu investitori şi antreprenori şi va vizita locuri de patrimoniu cultural şi religios.

Aceasta este a treia vizită a Martei Kos în Republica Moldova. Ultima dată, oficialul european s-a aflat în Republica Moldova în perioada 8-12 mai, când a vizitat mai multe localităţi din nordul şi sudul ţării.