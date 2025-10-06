Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana a fost împușcat mortal în timp ce audia un martor / Atacatorul era judecat în dosar și urma să piardă

Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împuşcare luni, în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în faţa sa, arestat rapid, anunţă într-un comunicat poliţia albaneză, relatează AFP, citată de News.ro.

Astrit Kalaja prezida şedinţa în momentul în care acest bărbat a scos o armă şi a tras în el.

”Transportat la spital, judecătorul a murit din cauza rănilor pe drum”, anunţă poliţia.

Un bărbat şi fiul său, care asistau la proces, au fost de asemenea răniţi şi conduşi la spital, însă viaţa nu le era în pericol.

Presa locală scrie că atacatorul – judecat într-un dosar de dreptul proprietăţii asupra unui teren – a declarat că ”era pe cale să piardă” şi că din acest motiv a tras în judecător.

Această ”agresiune criminală necesită fără nicio îndoială cel mai extrem răspuns legal împotriva agresorului”, a reacţionat pe X premierul albanez Edi Rama.

”Acest eveniment tragic constituie, cred, cel mai incontestabiul argument al susţinerii înăspririi semnificative a Codului Penal în privinţa sancţiunilor cu privire la portul neautorizat de armă”, adaugă premierul, care a prrzentat condoleanţe familiei lui Astrit Kalaja.

Purtarea ilegală de armă se pedepseşte cu maximum trei ani de închisoare, potrivit legii albaneze.

Preşedintele albanez Bajram Begaj a condamnat, într-un comunicat atacul care l-a vizat pe judecător drept un ”atentat teribil împotriva întregului sistem al justiţiei”.

Potrivit unor date de la Centrul de Documentare despre Europa de Sud-Est şi de Est despre lupta împotriva proliferării armelor uşoare (SEESAC), în perioada ianuarie-iunie 2025, în Albania au avut loc 213 incidente implicînd arme de foc.