Grup infracțional organizat din România condamnat în Scoția pentru viol și molestare sexuală la un total de 74 de ani de închisoare

O bandă din România condusă de un „pește zâmbitor și șmecher” a fost condamnată la închisoare pentru violarea și abuzarea sexuală a 10 femei în apartamente din Dundee, pe coasta de este a Scoției, relatează BBC News.

Cei patru bărbați și o femeie au drogat victimele lor, cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, în diferite locuințe între 2021 și 2022.

Capul grupului infracțional organizat, Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani, împreună cu Remus Stan, 35 de ani, Cristian Urlățeanu, 41 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, și Alexandra Bugonea, 35 de ani, fuseseră găsiți vinovați în ianuarie 2025 de 30 de capete de acuzare la Înalta Curte din Glasgow.

Cumpănășoiu a fost condamnat la 24 de ani, Urlățeanu la 20 de ani, Stan la 12 ani, Dobre la 10 ani și Bugonea la opt ani.

Judecătorul Lord Scott le-a spus membrilor bandei că au profitat de vulnerabilitatea tinerelor femei. “Le felicit pe femei pentru că au preluat controlul asupra vieții lor în măsura în care au putut să o facă”, a mai spus, adăugând că va fi o chestiune care ține de ministerul de interne, dar că este probabil ca membrii bandei să fie expulzați după ispășirea pedepselor.

Trei membri ai bandei – Urlățeanu, Dobre și Bugonea – au fugit din țară, dar au fost găsiți și extrădați înapoi în Scoția din Belgia și Republica Cehă pentru a fi judecați în decembrie anul trecut.

Jurații din procesul de șase săptămâni au ascultat mărturii cutremurătoare despre modul în care banda a abuzat de femei, dintre care majoritatea aveau deja probleme personale.

Cumpănășoiu a fost găsit vinovat de 10 acuzații de viol, în timp ce Urlateanu a fost condamnat pentru șase violuri. Cumpănășoiu a fost condamnat și pentru o acuzație în temeiul Legii privind traficul de persoane, pentru că a forțat o femeie să se prostitueze, și pentru două acuzații de întreținere de bordel.

Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, iar Dobre a fost găsit vinovat de două violuri. Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și activitate sexuală ilegală cu o altă persoană.

Poliția din Scoția a descoperit activitățile bandei în timpul unei operațiuni care viza traficul de femei din Europa de Est către Dundee pentru a lucra ca prostituate.

Însă ofițerii au descoperit că și femeile vulnerabile din zona respectivă erau ademenite cu cadouri și droguri, inclusiv cocaină.

Unii membri ai bandei aveau locuri de muncă legale ca șoferi de livrare a mâncării, dar seduceau și o serie de tinere din zona locală.

Femeile erau forțate să întrețină relații sexuale cu membrii bandei și erau încurajate să recruteze prietene pentru a veni la proprietățile acestora, cu promisiunea că vor primi droguri.

Victimele erau îmbătate cu whisky și cocaină crack și erau obligate să participe la „jocuri sexuale”.

Banda era condusă de Cumpănășoiu, descris ca un „pește care clipea din ochi și zâmbea ironic” și care se comporta cu „natură prădătoare” față de femei.

După pronunțarea sentinței, Procuratura a publicat imagini filmate cu telefonul mobil în care Cumpănășoiu cânta în mașina sa melodia P.I.M.P. a lui 50 Cent. Pimp în engleză înseamnă proxenet.

Una dintre victime a fost forțată să se prostitueze după ce Cumpănășoiu și Stan i-au creat un profil pe un site web și au dus-o cu mașina să se întâlnească cu bărbați cu care să întrețină relații sexuale.

S-a relatat că acestei victime i s-a vândut „visul ireal” că ar putea câștiga „mulți bani” vânzându-și corpul. Dar se spune că, la un moment dat, Cumpănășoiu s-a supărat pe ea pentru că nu câștiga suficient. Pe telefonul său a fost găsit un videoclip în care victima era filmată urcând într-un copac. Se spune că Cumpănășoiu ar fi amenințat-o: „Pentru că nu faci bani, vei sta toată ziua în copac”. El și Stan au violat-o și pe femeie, scrie BBC News.

Cumpănășoiu a fost descris de una dintre victime ca fiind „absolut nemilos”, iar o altă victimă a rămas „dezgustată” de el. Acesta a susținut că i-a dat unei alte tinere cocaină doar pentru a fi „politicos”.

Alexandra Bugonea, care era prostituată în Dundee, a recunoscut că organiza „petreceri sexuale” în apartamentul ei și le-a descris ca având o „atmosferă distractivă”. Însă una dintre victime a descris-o pe Bugonea pe jumătate dezbrăcată și colaborând cu iubitul ei de atunci, Cristian Urlățeanu, pentru a o viola.

Întrebată despre agresiunea sexuală asupra vreuneia dintre victime, Bugonea a răspuns: „Sunt femeie – de ce aș avea un plan să o violez?” Ea a negat, de asemenea, că femeile o vizitau doar din cauza problemelor lor cu drogurile, susținând că le considera „prietene”.

Au existat, de asemenea, mărturii despre modul în care Urlățeanu, Stan și Dobre au violat o altă femeie.