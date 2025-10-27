STUDIU Turiștii descoperă Timișoara: le place atmosfera, dar critică infrastructura și lipsa traducerilor. Doar 34% dintre ei aleg cazarea la hotel, majoritatea preferând platformele de tip Airbnb

Universitatea de Vest din Timișoara – prin Departamentul de Geografie și Facultatea de Sociologie și Psihologie – împreună cu Organizația de Management al Destinației Timișoara a realizat în perioada martie-iunie 2025 un studiu sociologic pentru a evalua gradul de satisfacție al vizitatorilor. Cercetarea a analizat atât profilul acestora, cât și percepțiile și nivelul de satisfacție față de principalele aspecte ale Timișoarei: infrastructura turistică, ospitalitatea, curățenia, oferta culturală și atmosfera urbană.

Este a treia cercetare de acest tip, după cele realizate în 2017 și 2019.

„Avem trei planuri de analiză: profilul turistului, activitățile sale și gradul de satisfacție față de Timișoara. În ceea ce privește profilul, observăm o schimbare semnificativă: turismul de business este în regres, iar turismul de tip city break este în creștere. Cei din urmă au mai mult timp să descopere orașul. În primul rând, le place orașul, le place atmosfera, apreciază faptul că avem cea mai mare zonă pietonală din România. Ce funcționează mai puțin bine ține de infrastructură, conectivitate, semnalistică și de limbile în care este promovat orașul”, a declarat decanul Facultății de Geografie, Alexandru Drăgan, coordonatorul studiului.

Cei mai mulți turiști sunt români și sârbi

Cei mai numeroși turiști care vizitează Timișoara sunt românii – aproximativ o treime –, urmați de sârbi, germani, italieni, francezi și spanioli.

„Și aici observăm o schimbare. Dacă în trecut erau proeminenți britanicii și olandezii, dispariția unor curse aeriene low-cost a dus la scăderea numărului acestor vizitatori. În schimb, sârbii vin în număr mare. Au un comportament turistic interesant: vin în grupuri, vin pentru cumpărături și pentru a descoperi cultura locală”, a mai explicat Alexandru Drăgan.

Cine sunt turiștii Timișoarei

Cercetarea s-a bazat pe un eșantion de 750 de turiști români și străini, chestionați în șapte limbi. Rezultatele oferă direcții utile pentru viitoarele politici publice din domeniul turismului.

„Timp de trei luni am chestionat turiștii care au ajuns în orașul nostru pentru a afla cine sunt și cum se comportă. Le place foarte mult diversitatea culturală, oamenii, atmosfera și mâncarea din Timișoara. Totuși, ar dori o infrastructură mai bine organizată și servicii turistice mai omogene.

Dacă în trecut veneau mai mult în scop de afaceri, acum vin mai mult pentru plăcere. Sunt bine educați, majoritatea au studii universitare, au vârste tinere sau medii și provin din România, din Europa, dar și din afara continentului. Cei din Asia, de exemplu, includ Timișoara într-un tur mai amplu, care cuprinde și alte țări”, a declarat profesor universitar Florentina Popescu.

Mai mulți turiști decât în anii anteriori

În ciuda incertitudinilor din ultima perioadă, numărul turiștilor din Timișoara nu a scăzut – dimpotrivă, a crescut comparativ cu ultimii doi ani.

„Dacă ne uităm la statisticile oficiale, nu putem vorbi de o scădere, ci de o transformare. Turiștii se cazează mai puțin la hoteluri și mai mult prin Airbnb. Alții vin pentru a vizita rude sau pentru studii, evenimente și conferințe. Până la urmă, cei mai buni ambasadori ai Timișoarei suntem noi”, a explicat Alexandru Drăgan.

„Tipologia și comportamentul turiștilor s-au schimbat față de 2017 și 2019. Datele nu arată o scădere, ci, dimpotrivă, o creștere a numărului de vizitatori în lunile analizate, martie-iunie. Unii turiști au venit tocmai pentru că Timișoara a deținut titlul de Capitală Europeană a Culturii. Acesta rămâne un brand și se dovedește că impactul său nu a fost punctual, ci continuă să atragă turiști și după 2023”, a completat Florentina Popescu.

Date și preferințe

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în 2024 Timișoara a fost vizitată de 286.000 de turiști, mai mulți decât în 2023. În perioada martie-iunie 2025, s-au înregistrat aproximativ 95.000 de turiști, cifră mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

În privința bugetului, 24% dintre vizitatori declară că au un buget de 50–100 de euro pe zi, 15,2% între 100 și 150 de euro, iar 13,6% cheltuiesc peste 200 de euro pe zi.

Peste 50% dintre turiști au venit cu avionul. Cele mai vizitate Domul Catolic și Shopping City Timișoara. A crescut numărul vizitatorilor la Catedrala Ortodoxă Sârbă, Bastionul Theresia și Comenduirea Garnizoanei, dar a scăzut interesul pentru Muzeul Satului Bănățean, Memorialul Revoluției și Muzeul de Artă.