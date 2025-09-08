Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova reținut de autorități pe Aeroportul din Timișoara, ar fi trebuit să conferențieze la Universitatea de Vest

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Alexandru Bălan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Timișoara este un oraș al libertății și curajului, iar Universitatea de Vest din Timișoara reprezintă un spațiu propice pentru dialog și analiză, pentru toate temele importante ale agendei publice. Timișoara a devenit „acasă” pentru mulți cetățeni din Republica Moldova, motiv pentru care Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării consideră util să organizeze, în 9 septembrie 2025, o masă rotundă în cadrul căreia va fi susținut un dialog despre parcursul pro-european al Republicii Moldova, despre alegerile ce urmează și despre provocările viitorului”, au transmis organizatorii evenimentului.

Alexandru Bălan, prezentat ca specialist în securitate, urma să fie la masă cu invitați precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova și Iulian Chifu, expert și analist politică externă.

Moderatorul evenimentului este Alexandru Jădăneanț, decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării.

”În timp ce zona Republicii Moldova a fost recalibrată din perspectivă geopolitică, observăm un interes aparte atât din partea Uniunii Europene, dar și a Federației Ruse, stat ce dorește să-și conserve influența, dacă nu chiar să și-o sporească. Observăm manevre și elemente de război hibrid, în România sau Polonia, de pildă, în timp ce apar dovezi și în legătură cu activități de genul destabilizării vieții social-politice din Republica Moldova. Toate aceste noi elemente de dinamică geopolitică merită să fie dezbătute și așezate într-un cadru de analiză coerent și clarificator”, mai susțineau cei de la UVT în prezentarea mesei rotunde.

Evenimentul se va desfășura fără Alexandru Bălan, reținut luni de autorități, pe Aeroportul Timișoara, acesta fiind acuzat de trădare, după ce ar fi divulgat secrete de stat unui reprezentant KGB din Belarus.

La solicitarea G4Media, Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, a declarat: „Invitația de participare la dezbaterea organizată la UVT (sub titlul „Parcursul pro-european al Republicii Moldova”), a fost adresată expertului public Alexandru Bălan din partea Facultății, în baza notorietății lui publice și în baza orientării publice pro-europene. Evident, nu avem nicio implicare în afaceri ilicite care privesc interesele de securitate, mai mult sau mai puțin deschise, noi suntem interesați de dezbaterile publice, în care sunt implicați experții. Restul relatărilor recente din presă fac referire la o acțiune de intelligence și la o acțiune a justiției internaționale, prin mandatul Eurojust, care este imperativ. Instituțiile române sunt în cunoștință de cauză, cu siguranță. Alte lucruri nu sunt de comentat cu privire la cazul particular al acestui invitat”.