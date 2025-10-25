Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS / Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită

Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi unicei sale rafinării de la Pancevo, potrivit unor surse citate de Reuters, transmite News.ro.

Sursele, care au solicitat anonimatul din cauza sensibilităţii situaţiei, au declarat că Serbia mai are doar câteva zile până când rafinăria de la Pancevo, care produce majoritatea carburanţilor din ţară, inclusiv benzină şi combustibil pentru avioane, va fi nevoită să îşi suspende activitatea din lipsă de ţiţei.

Preşedintele Aleksandar Vučić avertizase încă din 9 octombrie că, fără noi livrări, rafinăria nu va putea funcţiona după 1 noiembrie. Totuşi, liderul sârb a dat asigurări că depozitele de carburanţi sunt pline şi că Serbia dispune de rezerve suficiente până la sfârşitul anului.

”Nu va exista o criză energetică şi nu vor fi lipsuri de produse petroliere”, a declarat Vučić săptămâna trecută.

Compania NIS, controlată majoritar de grupul rus Gazprom Neft, a intrat sub incidenţa sancţiunilor americane în ianuarie, dar măsurile au devenit efective abia pe 9 octombrie, după expirarea unei perioade de graţie. De atunci, livrările maritime către Serbia au fost perturbate.

Tancul petrolier Maran Helios, care transporta un milion de barili de ţiţei kazah KEBCO destinat rafinăriei de la Pancevo, a ajuns în portul croat Omišalj pe 9 octombrie, însă încărcătura nu a mai fost livrată Serbiei. Operatorul conductei croate Janaf a confirmat că ultimele livrări către NIS au fost efectuate pe 8 octombrie, iar după acea dată nu a mai transferat petrol către Serbia.

Potrivit datelor Kpler, nava a rămas două săptămâni în apele croate înainte de a descărca marfa marţi, însă destinaţia finală a ţiţeiului nu este clară — acesta ar putea fi stocat local sau revândut altui cumpărător.

Cantitatea de petrol blocată ar fi fost suficientă pentru a menţine rafinăria de la Pancevo în funcţiune aproximativ 10 zile, conform estimărilor Reuters. Deşi Serbia dispune în prezent de rezerve aproape pline, acestea se vor epuiza treptat, ceea ce va face ţara tot mai dependentă de importuri.

„Pentru mine nu există dubii: rafinăria trebuie să funcţioneze, iar benzinăriile trebuie să rămână deschise”, a declarat pentru Reuters Nadežda Kokotović, fosta şefă a biroului NIS pe lângă Uniunea Europeană.