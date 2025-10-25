G4Media.ro
Francesco Bagnaia / Sursa foto: Captură video

Italianul Francesco Bagnaia va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Malayisiei de MotoGP

Italianul Francesco Bagnaia va porni din pole position în cursa sprint şi în Marele Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă (din 22) a sezonului MotoGP, după ce a obţinut cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, pe circuitul de la Sepang, transmite News.ro.

Pilotul Ducati l-a devansat pe spaniolul Alex Marquez (Ducati-Gresini) şi pe compatriotul său italian Franco Morbidelli (Ducati-VR46), care s-a clasat pe locul al treilea.

Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia), în formă bună în ultimele săptămâni, va pleca doar de pe locul 14, în faţa câştigătorului ultimului GP din Australia, spaniolul Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), care ocupă locul 15.

Accidentaţi, spaniolul Marc Marquez (Ducati) – care are deja asigurat titlul la categoria regină – şi compatriotul său, campionul mondial din 2024, Jorge Martin (Aprilia), nu au făcut deplasarea în Malaysia.

