Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată”

Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative şi personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieţii sale”, transmite News.ro.

Ea a postat în social media două fotografii, una în care apare la vârsta de 20 de ani, pe punctul de a susţine „primul său concert ca artistă profesionistă la Lilith Fair”.

Următoarea ipostază era un videoclip cu ea pe scena din Berlin, vara trecută, „înţelegând în sfârşit ce înseamnă să primeşti flori”, în timp ce publicul îi scandează numele.

În timp ce reflecta asupra primei sale apariţii pe scenă, Furtado şi-a amintit că a cumpărat rochia roz dintr-un magazin numit Original, situat pe Queen West în Toronto, şi că a achiziţionat şi nişte pantofi cu platformă strălucitori pentru acest moment.

„A fost un moment atât de semnificativ, iar latura mea artistică s-a simţit atât de împlinită”, a scris ea.

„25 de ani mai târziu, muzica mea a ajuns la o nouă generaţie de fani şi nu aş putea fi mai fericită de atât”, a spus ea.

Cântăreaţa piesei „Promiscuous Girl” a spus că, atunci când albumul ei a debutat, cea mai mare dorinţă a ei era „ca un copil să descopere într-o zi vinilul Whoa, Nelly! într-un magazin de discuri şi să considere că este cool sau inspiraţional”.

„Aşa că nu aş fi putut ghici niciodată că vor exista atât de multe modalităţi noi de a descoperi muzica „veche” în 2025!”, a spus Furtado.

Ea a continuat să-şi exprime recunoştinţa pentru faptul că „atât de mulţi oameni redescoperă” muzica ei, pe care a numit-o „plină de bucurie”.

Cântăreaţa piesei „Say It Right” a adăugat că faptul că şi-a văzut fanii „de aproape” „a făcut-o să creadă cu adevărat în magie”.

„Mi-a plăcut enorm cariera mea şi încă îmi place să compun muzică, deoarece am considerat-o întotdeauna un hobby pe care am avut norocul să-l transform în carieră. Mă voi identifica pentru totdeauna ca fiind compozitoare”, a spus Furtado.

Câştigătoarea premiului Grammy a mulţumit „tuturor celor care au ascultat şi au vibrat cu muzica mea şi au participat la vreunul dintre concertele mele”, precum şi „celor care au muncit din greu pentru a mă ajuta să-mi îndeplinesc visurile pop”.

„De asemenea, le doresc noii generaţii de artişti mulţi ani de performanţe fructuoase şi pasionate”, a scris ea.

Furtado a vorbit în exclusivitate pentru PEOPLE despre dragostea ei pentru tânăra generaţie într-un interviu din septembrie 2024, menţionând că „generaţia Z m-a uimit cu felul în care a cântat toate versurile” în timpul unui festival din Australia.

„Mi-am spus: «Uau, asta e real. Nu e doar o aplicaţie distractivă. E muzica mea care se reconectează. E ceva important»”, a spus ea.

Furtado a lansat 7, primul ei album în şapte ani, în septembrie 2024. Ea a înregistrat albumul împreună cu fiica ei, Nevis Gahunia, în vârstă de 22 de ani.

„Mi s-a oferit această oportunitate de a mă conecta cu adolescenta mea în acest fel. Mi s-a părut cel mai mare cadou din lume”, a declarat Furtado pentru PEOPLE despre procesul care a durat ani de zile. „Ce binecuvântare!”