Noua strategie a Chinei pentru Trump: lovește tare, cedează puțin / Doctrina lui Xi Jinping este că SUA trebuie să se adapteze la realitatea puterii chineze

În timpul primului său mandat, președintele Trump l-a frustrat adesea pe Xi Jinping cu amestecul său liber de amenințări și bonomie. De data aceasta, liderul chinez crede că a descifrat codul, scrie The Wall Street Journal.

Xi a renunțat la strategia diplomatică tradițională a Chinei și a creat una nouă, special pentru Trump, au declarat persoane apropiate factorilor de decizie chinezi, care îl descriu pe Xi ca fiind încrezător și îndrăzneț. Noua strategie, spun aceste persoane, acceptă imaginea pe care Trump o are despre sine ca maestru al negocierilor, oferind concesii în chestiuni de mare vizibilitate care îi sunt dragi, cum ar fi soarta popularei aplicații de partajare video TikTok.

Dar când administrația Trump lovește China, Xi a decis să riposteze și mai tare, în încercarea de a câștiga avantajul asupra lui Trump, proiectând în același timp forță și imprevizibilitate – calități pe care el crede că președintele SUA le admiră, spun aceste persoane. Cei doi lideri urmează să se întâlnească joi în Coreea de Sud.

Evoluția strategică a lui Xi se inspiră din strategia lui Trump de „presiune maximă”, care constă în utilizarea amenințării cu sancțiuni economice copleșitoare pentru a-și impune voința atât adversarilor, cât și prietenilor. Potrivit celor familiarizați cu gândirea Beijingului, în timp ce reacțiile Chinei la atacurile comerciale ale SUA erau adesea proporționale în trecut, contramăsurile sale sunt acum concepute pentru a fi mai severe.

„În timpul primului mandat al lui Trump, China a fost constant destabilizată de tacticile sale de presiune”, a declarat Kurt Campbell, fost secretar de stat adjunct în timpul președinției lui Joe Biden și actual președinte al Asia Group, o firmă de consultanță din Washington. „De data aceasta, Xi a vrut să fie pregătit. El știe că Trump dorește o relație bună cu el și respectă forța, nu concesiile.”

Cel mai puternic exemplu al noii strategii a venit la începutul acestei luni, când Washingtonul și Beijingul încercau să finalizeze summitul din Coreea de Sud. Tocmai când relațiile păreau să se îmbunătățească, Xi a lansat o bombă: el a ordonat guvernului său să riposteze la o recentă acțiune de control al exporturilor din partea SUA – și să o facă cu o forță fără precedent, potrivit persoanelor apropiate de Beijing.

Pe 9 octombrie, Ministerul Comerțului din China a dezvăluit restricții ample asupra exporturilor de materiale din pământuri rare, care amenință să afecteze producția globală a tuturor produselor, de la telefoane, laptopuri și mașini până la rachete. China produce aproximativ 90% din pământurile rare rafinate din lume.

În mod public, oficialii chinezi au declarat că această măsură era pur și simplu o ripostă la o nouă regulă a SUA care extinde restricțiile privind vânzările de tehnologie la orice companie deținută cel puțin în proporție de 50% de o entitate chineză deja inclusă pe lista neagră. În realitate, potrivit persoanelor apropiate de Beijing, aceasta a fost și o încercare a lui Xi de a câștiga avantajul înainte de întâlnirea cu Trump, care și-a manifestat dorința de a încheia un acord economic amplu cu China.

Noua doctrină a lui Xi este că SUA trebuie să se adapteze la realitatea puterii chineze, au spus aceste persoane. În ceea ce privește pământurile rare, au spus ei, Xi este convins că China deține un atu incontestabil care îi permite să ceară concesii substanțiale din partea SUA.

„Beijingul consideră că are un avantaj maxim și nu se teme să îl folosească”, a declarat Jimmy Goodrich, expert în China și tehnologie la Institutul de Conflict și Cooperare Globală al Universității din California din San Diego.

Cu toate acestea, Xi riscă un eșec strategic. Tactica sa oferă muniție pentru “șoimii” (adepții liniei dure) din Washington care fac presiuni pentru a rupe dependența economică a Americii de China. Aliații SUA din Europa și Asia, care depind de aceste minerale pentru propriile industrii, au fost, de asemenea, neliniștiți de atitudinea dură a Beijingului, ceea ce a întărit îngrijorările că China devine un actor din ce în ce mai imprevizibil pe scena mondială. SUA și Australia au anunțat săptămâna aceasta planuri de a investi 3 miliarde de dolari în minerale critice, cu scopul de a eroda hegemonia Chinei.

Un prim semn al strategiei lui Xi a apărut în aprilie, când Trump a lansat tarifele sale globale „Liberation Day”. China, care deja se confrunta cu restricțiile din era Biden, a fost lovită puternic, tarifele americane pentru produsele chinezești ajungând în cele din urmă la 145%. Răzbunarea Beijingului a fost rapidă: a întrerupt furnizarea de magneți din pământuri rare către companiile americane, forțând temporar unele fabrici de automobile americane să se închidă.

Reacția negativă pe Wall Street a fost imediată. Piața obligațiunilor americane a intrat în picaj, iar contraofensiva Beijingului a provocat prăbușirea acțiunilor. Beijingul a relaxat treptat exporturile mai târziu, după ce a încheiat acorduri cu Washingtonul, dar a continuat să controleze strict aprovizionarea.

Pentru Xi, haosul de pe piață a fost un semnal. Potrivit persoanelor apropiate factorilor de decizie chinezi, el a fost încurajat să-și impună avantajul, convins că SUA nu aveau curajul să suporte mai multe pierderi economice. În recentele negocieri comerciale, chinezii au cerut o capitulare totală: eliminarea tuturor tarifelor și măsurilor de control al exporturilor impuse de SUA, deși omologii lor americani nu au cedat deloc.

Arta concesiei

Strategia din spatele acestei noi asertivități a luat naștere din criză. După victoria prezidențială a lui Trump de anul trecut, anxietatea s-a răspândit în Beijing. Potrivit persoanelor apropiate factorilor de decizie, Xi le-a cerut principalilor săi consilieri – printre care șeful de cabinet Cai Qi, țarul economic He Lifeng și ideologul principal al Partidului Comunist, Wang Huning – să elaboreze de urgență un nou plan de acțiune pentru Trump 2.0, unul care să rupă postura reactivă constantă care a definit abordarea anterioară a Beijingului.

Într-o declarație, Ministerul de Externe al Chinei a afirmat că ambele țări „ar trebui să abordeze preocupările reciproce prin dialog și consultări, pe baza egalității și a beneficiilor reciproce”.

Noua abordare se bazează pe o convingere fundamentală a Beijingului: că Trump este în esență tranzacțional, nu ideologic. Factorii de decizie politică cred că pot folosi entuziasmul lui Trump pentru a încheia acorduri pentru a neutraliza “șoimii” anti-China din administrația sa. Obiectivul, așa cum a spus Campbell, este de a crea o abordare „soft și dură”. Beijingul ar satisface dorința lui Trump de a încheia acorduri, aplicând în același timp o presiune economică dureroasă.

„A rămâne aproape de Trump a fost esențială pentru strategia chineză”, a spus Evan Medeiros, fost înalt funcționar în domeniul securității naționale în administrația Obama și acum profesor la Universitatea Georgetown. „Ei știu că el nu este nici un șoim, nici un ideolog și vor să joace pe mâna instinctului său de a încheia acorduri.”

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a contestat această descriere a instinctului președintelui de a încheia acorduri, spunând că promisiunea lui Trump este de a revitaliza industriile și comunitățile americane. „Singurele acorduri pe care președintele Trump este dispus să le încheie sunt cele care îndeplinesc această promisiune, punând americanii și America pe primul loc”, a spus Desai.

Beijingul încearcă, de asemenea, să ocolească instituțiile diplomatice și de securitate oficiale pentru a transmite mesaje direct lui Trump prin intermediul relațiilor cu titani influenți ai mediului de afaceri american, precum directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang.

Acest calcul discret – care constă în echilibrarea presiunii cu concilierea – constituie acum fundamentul strategiei Chinei. În perioada tensionată dinaintea negocierilor comerciale de la Madrid din septembrie, Xi știa că trebuie să ofere o concesie pentru a obține ceea ce dorea cu adevărat: summituri cu Trump pentru a discuta problemele față în față.

Concesia a fost TikTok.

Pentru Trump, forțarea vânzării aplicației de mare vizibilitate a fost o victorie populistă încadrată în contextul securității naționale. Pentru Xi, însă, aplicația era o monedă de schimb ieftină. Potrivit unor persoane apropiate de Beijing, el o considerase în privat „opiu spiritual” și o vedea ca pe un sacrificiu ușor pentru a asigura continuarea dialogului de care China avea nevoie.

Ca urmare, Xi a pregătit terenul pentru o serie de întâlniri la nivel înalt cu Trump. După întâlnirea de săptămâna viitoare din Coreea de Sud, Beijingul speră să organizeze o vizită a lui Trump în China la începutul anului viitor și, în cele din urmă, o călătorie a lui Xi în SUA la sfârșitul anului 2026.

În fruntea agendei lui Xi se află problema critică a Taiwanului. În condițiile în care Trump a semnalat interesul pentru un nou acord economic, liderul chinez intenționează să folosească aceste întâlniri pentru a-l presa pe Trump să depășească politica de lungă durată a ambiguității strategice și să declare oficial că SUA „se opune” independenței Taiwanului. Un alt semn al acestei abordări tranzacționale este faptul că, înaintea summitului liderilor, Beijingul ia în considerare achiziționarea unei cantități semnificative de soia americană, o cerere formulată de Trump.

Conform persoanelor apropiate de Beijing, conducerea chineză consideră că, din moment ce cei doi lideri se vor întâlni, ce problemă ar fi să cumpere niște soia?

Șoimii, la sol

Noua strategie a lui Xi câștigă teren într-o administrație în care secretarii de cabinet își aleg cu grijă sfaturile pe care i le dau lui Trump, selectând ce să prezinte și ce să ascundă, au declarat persoane familiarizate cu dinamica internă a Casei Albe.

La nivel inferior celui de cabinet, spun aceste persoane, mulți “șomi” tradiționali anti-China au fost marginalizați, inclusiv Peter Navarro, consilier comercial de lungă durată al lui Trump.

Un înalt oficial al administrației a declarat că, deși aparițiile lui Navarro la televizor au scăzut, el este în continuare implicat în formularea politicilor privind China.

Într-o declarație, Navarro a spus: „La fel ca în primul mandat al lui Trump, sarcina mea astăzi este să ajut la crearea de locuri de muncă, la îmbunătățirea salariilor și la remedierea vulnerabilităților lanțului de aprovizionare. Diferența de data aceasta este că nu trebuie să mă lupt cu secretarii de comerț, trezorerie și război pentru a promova agenda lui Trump. O singură trupă, un singur sunet”.

Un exemplu al modului în care au fost controlate vocile agresive a fost cazul lui Landon Heid, au declarat persoane familiarizate cu dinamica Casei Albe. Numirea sa într-un post crucial la Departamentul Comerțului – supravegherea controalelor la export menite să protejeze tehnologia americană – a fost retrasă în septembrie fără explicații.

Fost diplomat la Beijing și fost expert în politici tehnologice pentru Comisia specială a Camerei Reprezentanților privind China, Heid a emis un avertisment sever în timpul audierii sale de confirmare din aprilie, calificând urmărirea de către China a tehnologiilor emergente drept „o amenințare profundă la adresa securității economice și naționale a SUA”.

Dar poziția sa agresivă a fost considerată un dezavantaj de către unii oficiali de la Casa Albă, potrivit persoanelor familiarizate cu dinamica.

„Landon Heid este o voce apreciată în cadrul administrației și va continua să pună în aplicare politica America First Asia a președintelui în cadrul Consiliului Național de Securitate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. Heid nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Pe măsură ce alți oficiali care au promovat o linie mai dură față de China au părăsit administrația, experții în securitate și tehnologie au început să se îngrijoreze că s-a creat un vid – unul care ar putea fi umplut de cei mai interesați de relațiile comerciale cu Beijingul decât de contestarea ambițiilor sale.

Acest vid, au spus experții, a oferit o oportunitate pentru liderii de afaceri influenți, în special pentru Huang de la Nvidia. Într-un apel adresat lui Trump în vară, Huang a susținut că interdicția de a vinde chipul de inteligență artificială H20 al companiei către China nu ar face decât să accelereze eforturile Beijingului de a deveni autonom din punct de vedere tehnologic. Trump a decis apoi să revoce interdicția.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat că firma „colaborează cu guverne din întreaga lume. Nu ne implicăm în discuții geopolitice sau diplomatice între guverne”.

Nvidia a dezvoltat H20 pentru a se conforma restricțiilor de export din trecut, ca un cip mai puțin puternic, special conceput pentru China. „America câștigă prin promovarea industriilor americane la nivel mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Nvidia.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Desai, a declarat: „Era politicienilor din Washington, D.C. care vindeau țara noastră și compromiteau securitatea națională a Americii la cererea grupurilor de interese speciale s-a încheiat în ziua în care președintele Trump a preluat funcția”. Pentru a-și îndeplini promisiunea de a pune America pe primul loc, Desai a declarat: „Președintele Trump a reunit cea mai bună și mai experimentată echipă economică și de securitate națională din istoria modernă”.

Consecințele diminuării influenței “șoimilor” au devenit clare cu doar câteva săptămâni înainte de summitul lui Trump din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, în august.

Potrivit unor persoane care cunosc evenimentele, administrația pregătise un „memorandum de decizie” care prezenta un pachet de sancțiuni secundare împotriva Chinei pentru achizițiile sale de petrol rusesc – o măsură menită să ofere SUA pârghii de influență atât asupra Chinei, cât și asupra Rusiei. Memorandumul a fost trimis lui Trump pentru o decizie finală.

Cu toate acestea, înainte de întâlnirea cu Putin, Trump a decis să renunțe la pachetul de sancțiuni, au spus persoanele respective, în parte pentru a evita represaliile directe din partea Beijingului. Mai precis, președintele era îngrijorat că China ar restricționa din nou accesul SUA la magneții săi din pământuri rare – o componentă esențială atât în tehnologia de apărare, cât și în cea comercială.

A fost strategia Beijingului în acțiune: decizia tranzacțională și personală a lui Trump a anulat o măsură agresivă propusă, determinată de influența Chinei asupra punctelor nevralgice economice.

Un pariu cu miză mare

Totuși, acest succes ar fi putut genera o încredere excesivă în spatele ultimelor controale radicale ale Beijingului asupra pământurilor rare. Măsura a înfuriat Casa Albă, iar Trump însuși a amenințat că va riposta cu tarife de 100% asupra mărfurilor chinezești și că va anula summitul cu Xi. Reacția negativă a determinat o înmuiere rapidă a tonului din partea Beijingului. Până la 12 octombrie, Ministerul Comerțului din China a emis o declarație în care promitea să pună în aplicare controalele într-o „manieră prudentă și moderată”.

Retragerea rapidă a Beijingului subliniază faptul că SUA continuă să dețină o influență semnificativă în această relație. Înalți oficiali ai administrației, printre care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au declarat că China rămâne extrem de dependentă de produsele americane, cum ar fi motoarele cu reacție, pentru industria sa aviatică în plină expansiune. Pierderea accesului la astfel de produse de înaltă calitate ar putea zădărnici ambițiile tehnologice și strategice ale Chinei.

Bessent, la rândul său, a manevrat pentru a menține deschisă ușa pentru o reglare a tensiunilor între Trump și Xi, chiar și în timp ce exercita presiuni. Recent, el a mustrat un negociator chinez, încălcând protocolul diplomatic, în încercarea de a da vina pe persoane de rang inferior pentru acțiunile recente ale Chinei și de a permite celor doi lideri să rezolve în cele din urmă problema fără a-și pierde prestigiul.

Totuși, terenul summitul așteptat s-a schimbat. Chiar dacă Trump și-a înmuiat ulterior tonul cu privire la amenințarea tarifelor, noua mișcare a Beijingului privind pământurile rare a determinat administrația să elaboreze o serie de contraatacuri în cazul în care China nu va renunța la regulă.

Potrivit persoanelor apropiate dinamicii Casei Albe, oficialii folosesc acum incidentul ca un exemplu clar al tacticii coercitive a Chinei. Sancțiunile secundare propuse împotriva Chinei pentru importurile sale de petrol rusesc, pe care Trump le-a respins inițial, ar putea fi repuse în discuție.

Trump a declarat miercuri că intenționează să discute cu Xi despre achizițiile de petrol rusesc ale Chinei în cadrul întâlnirii lor din Coreea de Sud de săptămâna viitoare.

Aceasta a creat o nouă provocare cu miză mare, care pune în opoziție instinctele de „maestru negociator” ale președintelui și avertismentele severe ale instituțiilor sale de securitate națională. Pentru China, întrebarea este dacă strategia sa a provocat tocmai acei radicali pe care intenționa să-i ocolească.

Rezultatul final poate depinde de o neconcordanță fundamentală de perspective, una care definește întreaga relație dintre SUA și China.

„Trump se concentrează pe termen scurt și pe aspectele politice”, a declarat Campbell, fostul secretar de stat adjunct, „în timp ce Xi se concentrează pe menținerea concurenței pe termen lung cu SUA”.