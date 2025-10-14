Mesajul Chinei pentru administrația Trump, după noile amenințări cu sancțiuni: “Dacă vreți să luptați, vom lupta până la capăt. Dacă doriți să negociați, ușa noastră rămâne deschisă”

China s-a declarat marți gata să lupte „până la capăt” dacă va fi necesar, afirmând în același timp că rămâne deschisă la discuții cu Statele Unite, în ziua în care au intrat în vigoare noi măsuri comerciale în porturile celor două mari puteri, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Gigantul asiatic impune de marți taxe speciale navelor americane care intră în porturile sale, ca represalii, spune el, la măsurile similare care ar urma să intre în vigoare în aceeași zi în Statele Unite împotriva navelor chineze.

Ancheta americană care a dus la aceste noi taxe a fost deschisă sub președinția lui Joe Biden pentru a actualiza practicile considerate neloiale ale Chinei în sectoarele construcțiilor navale, transportului maritim și logisticii. Ea a fost urmată de efecte sub succesorul său, Donald Trump.

După luni de tensiuni și o relativă calmare în urma revenirii lui Trump la Casa Albă, luna octombrie a arătat că războiul comercial dintre China și Statele Unite ar putea reîncepe cu forță.

„Dacă vreți să luptați, vom lupta până la capăt. Dacă doriți să negociați, ușa noastră rămâne deschisă”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez într-un comunicat.

Joi, China a anunțat introducerea unor noi controale asupra exporturilor de tehnologii legate de pământuri rare. A doua zi, Trump a anunțat că Statele Unite vor aplica mărfurilor chinezești taxe vamale suplimentare de 100%, pe lângă cele deja în vigoare, începând cu 1 noiembrie „sau înainte”.

China este primul producător mondial de metale rare esențiale pentru industria digitală, automobilistică, energetică și a armamentului. Acestea reprezintă una dintre marile mize ale confruntării comerciale actuale.

Marți, China a anunțat că sancționează cinci filiale americane ale uneia dintre marile companii sud-coreene de construcții navale, Hanwha Ocean. Ministerul Comerțului le acuză că au „contribuit și susținut” ancheta americană privind practicile industriei navale chineze.

Orice tranzacție și cooperare cu acestea este acum interzisă, a indicat ministerul.

Ministerul Transporturilor din China a anunțat simultan deschiderea unei anchete care va stabili dacă alte companii sau persoane au contribuit la investigațiile americane.

Ministerul sud-coreean al Afacerilor Externe a declarat într-un mesaj transmis AFP că evaluează impactul potențial al măsurilor împotriva filialelor Hanwha Ocean.

China construiește aproape jumătate din navele lansate la apă în lume, înaintea Coreei de Sud și Japoniei. Industria americană reprezintă doar 0,1% din construcțiile navale mondiale.

China a dat semnale contradictorii în comunicatele sale de marți. După ce a dat un semnal de avertizare vineri cu privire la aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100%, Trump însuși s-a arătat mai conciliant duminică.

Taxele americane aplicate navelor chineze sunt „acte tipice de unilateralism și protecționism”, a declarat Ministerul Comerțului. Acesta a prezis că aceste taxe se vor întoarce împotriva Statelor Unite, crescând inflația și perturbând lanțurile de aprovizionare.

Cu toate acestea, Ministerul Comerțului a făcut referire la diferitele runde de negocieri comerciale dintre americani și chinezi din 2025 pentru a semnala că China rămâne deschisă discuțiilor.

Negocierile de la Madrid din septembrie au dus la un acord privind cedarea platformei TikTok și păreau să calmeze spiritele.

În ceea ce privește noile dispoziții privind tehnologiile legate de pământurile rare, ministerul a asigurat că acestea „nu constituie o interdicție a exporturilor”.

„Cererile (de export) care vor îndeplini cerințele în vigoare vor continua să primească licențe ca și până acum, iar noi vom menține atât securitatea, cât și stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare mondiale”, a declarat ministerul.

Însă, de la Madrid, „partea americană continuă să impună noi restricții împotriva Chinei, afectând grav interesele acesteia și prejudiciind grav atmosfera negocierilor economice și comerciale bilaterale”, a declarat ministerul.