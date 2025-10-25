Gabriela Firea nu intră în cursa pentru Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar

Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu intră în cursa pentru Primăria București și că dorește să-și continue mandatul de europarlamentar.

“”Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine

Să nu las loc interpretărilor sau tonurilor dubitative.

Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii”, a scris fostă primăriță a Bucureștiului.

Gabriela Firea a precizat că va acorda “susținere totală” candidatului social-democrat care va intra în cursă, înainte de a sublinia: “Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte”.

“Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați “iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii on line împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi”, a continuat ea, referindu-se la alegerile

Firea a precizat că și-ar fi dorit un acord în Coaliție pentru un candidat unic, care ar fi “maximizat șansele de reușită”.

“Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal.

Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat şi izolând PSD – un partener corect de guvernare. Şi totuși, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmbovițene, nu s-a renunțat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esența va rămâne”, a mai spus ea.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că PSD are măsurători în desfăşurare pentru a vedea cine are şansele cele mai multe la Primăria Capitalei,

El a spus că Gabriela Firea şi Daniel Băluţă pot să câştige alegerile, transmite News.ro.

”Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie (alegerile – n.red.). Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Biroul Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Parlament.

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje.

Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 de trei mandate, iar Gabriela Firea a fost primar general al Capitalei pentru un mandat (2016-2020), fiind învinsă în 2020 și 2024 de Nicușor Dan.

Băluță este prim-vicepreședinte PSD, Gabriela Firea este președinta organizației PSD București.