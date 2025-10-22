PSD va alege prin sondaje candidatul la Primăria București între Daniel Băluță și Gabriela Firea, anunță Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că PSD are măsurători în desfăşurare pentru a vedea cine are şansele cele mai multe la Primăria Capitalei,

El a spus că Gabriela Firea şi Daniel Băluţă pot să câştige alegerile, transmite News.ro.

”Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie (alegerile – n.red.). Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Biroul Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Parlament.

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje.

”În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 de trei mandate, iar Gabriela Firea a fost primar general al Capitalei pentru un mandat (2016-2020), fiind învinsă în 2020 și 2024 de Nicușor Dan.

Băluță este prim-vicepreședinte PSD, Gabriela Firea este președinta organizației PSD București.