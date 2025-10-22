G4Media.ro
BREAKING Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan dacă reface reforma…

ilie bolojan sorin grindeanu
Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos / Octav Ganea); Sorin Grindeanu (foto: Ilona Andrei / G4Media)

BREAKING Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan dacă reface reforma pensiilor magistraților ”fără dialog” cu Sistemul de justiție sau fără să asculte recomandările lui Nicușor Dan – VIDEO

22 Oct

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, transmite Agerpres. Este cea mai dură ieșire a lui Grindeanu la adresa premierului.

Grindeanu a apărat în declarația lui sistemul de justiție.

Sorin Grindeanu a fost întrebat care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul dacă nu are dialog cu toţi factorii implicaţi în cazul pensiilor magistraţilor.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Vezi mai jos declarațiile lui Sorin Grindeanu de la minutul 11 și 40 de secunde:

El a adăugat că proiectul privind pensiile magistraţilor care a fost respins de Curtea Constituţională a fost iniţiat de premier.

„Este verificabil. Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul prim-ministrului. Puteţi să-l întrebaţi şi cu cine a lucrat. Şi a primit acest proiect Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii. Pe un proiect lucrat pe articole şi pe tot de către prim-ministru împreună cu o echipă. (…) Vicii de procedură? Evident că toată lumea era conştientă ca s-a cerut avizul (CSM – n.r.) în 22 august. Unii au considerat că s-a aşteptat destul 10 zile, şi-au asumat acest lucru. Iată că a venit Curtea şi a spus că trebuie să aştepţi 30 de zile”, a afirmat Grindeanu.

Luni, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

11 comentarii

  1. Bolojan CHIAR AR TREBUI SĂ ÎȘI DEA DEMISIA, împreună cu IEȘIREA DE LA GUVERNARE A PNL-USR!!!

  2. E vina lui Bolojan ca a cedat in toate privintele in fata maf!ei PSD, i-a facut toate mofturile, iar acum C!u.ma Ro.sie controleaza complet si guvernul, si CCR, si (in)justitia etc si-l mai si scu!pa in fata.
    In locul lui Bolojan, eu mi-as da demisia si l-as propune in discursul de demisie pe Grindeanu premier, sa repare el ce au distrus Ciolacu si PSD in ultimii ani.

  3. Acum a devenit clar de ce judecatorii pesede au respins in corpore legea. Grindeanu a primit semnale ca daca nu se modifica unele prevederi, o sa apara niste sentinte neplacute.

  4. Pai si nu are dreptate Grindeanu? Sau e Bolojan detinatorul adevarului absolut si nu trebuie sa se consulte cu nimeni, iar noi toti trebuie sa jucam dupa cum ne spune el? Usor nea Ilie ca aici nu ai unanimitate peneliste ca la primaria Orade

  5. PSD aparatorii nedreptatilor din Romania
    si-a pus judecatorii de la CCR sa voteze impotriva eliminarii privilegiilor
    si binenteles la cei 4 s-a adaugat si judectorul pus in functie de TRADATORUL MUHANIS

  7. Mister OUG 13! Cand o sa gasiti diploma de bacacalaureat a lui Ciolacu, tot atunci o sa gasiti si rezolvarea integralei Lebesgue-Radon. Deocamdata numai copertile!

  8. Grindeanu, acel mercenar vestit ne da iar lectii

