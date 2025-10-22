BREAKING Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan dacă reface reforma pensiilor magistraților ”fără dialog” cu Sistemul de justiție sau fără să asculte recomandările lui Nicușor Dan – VIDEO

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, transmite Agerpres. Este cea mai dură ieșire a lui Grindeanu la adresa premierului.

Grindeanu a apărat în declarația lui sistemul de justiție.

Sorin Grindeanu a fost întrebat care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul dacă nu are dialog cu toţi factorii implicaţi în cazul pensiilor magistraţilor.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că proiectul privind pensiile magistraţilor care a fost respins de Curtea Constituţională a fost iniţiat de premier.

„Este verificabil. Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul prim-ministrului. Puteţi să-l întrebaţi şi cu cine a lucrat. Şi a primit acest proiect Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii. Pe un proiect lucrat pe articole şi pe tot de către prim-ministru împreună cu o echipă. (…) Vicii de procedură? Evident că toată lumea era conştientă ca s-a cerut avizul (CSM – n.r.) în 22 august. Unii au considerat că s-a aşteptat destul 10 zile, şi-au asumat acest lucru. Iată că a venit Curtea şi a spus că trebuie să aştepţi 30 de zile”, a afirmat Grindeanu.

Luni, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.