Dominic Fritz: Nu ne putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați…

dominic fritz primarul timisoarei
sursa foto: Captură video

Dominic Fritz: Nu ne putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați care nu doresc să renunțe la privilegiile lor

22 Oct

“Nu ne putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați care nu doresc să renunțe la privilegiile lor”, a declarat miercuri liderul USR, Dominic Fritz, care a afirmat că, dacă Legea privind pensiile magistraților a fost respinsă de CCR și pe fond, nu doar pe formă, este dispus să demareze un referendum pentru schimbarea Constituției.

“Dacă chiar este o problemă de fond și nu avem cum să schimbăm aceste pensii speciale atunci trebuie să schimbăm Constituția și suntem gata să demarăm un referendum pentru asta”, a spus Fritz, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Comentariile sale vin după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că știe ”pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. El nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Tot miercuri, Grindeanu a declarat că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, în cea mai dură ieșire a liderului USR la adresa premierului.

“Pare să devină un fel de ritual să te enervezi și să ameninți cu ieșirea din coaliție”, a comentat Dominic Fritz, adăugând că este greu de crezut că se poate ajunge la un consens cu magistrații în privința reducerii pensiilor și a majorării vârstei de pensionare. “Trebuie să ne asumăm politic și să le tăiem”, a subliniat el.

“Unii spun că e doar o problemă de formă care poate fi rezolvată fără să mai schimbăm problemele de fond. PSD spune că e o problemă de fond. Trebuie așteptată motivarea detaliată” a Curții Constituționale, a continuat acesta.

  1. Fritz, nu-i mai ocroti pe mafiotii dij PSD, colegii tai de guvernare: ei sunt principala piedica in calea reformelor, in general, si a scaderii pensiilor speciale nesimtite, in special.

