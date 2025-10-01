SUA îşi reduc trupele din Irak, invocând „succesul” în lupta împotriva organizaţiei Statul Islamic

Armata americană îşi reduce prezenţa în Irak, a anunţat marţi Pentagonul, invocând ceea ce a numit un „succes combinat” în lupta împotriva organizaţiei extremiste Statul Islamic (SI), relatează miercuri dpa şi Reuters, transmite Agerpres.

Nu este clar încă numărul trupelor care vor fi retrase sau câte unităţi vor rămâne în ţară.

La sfârşitul lunii august, surse de securitate au afirmat că unele forţe americane vor părăsi bazele din Irak, inclusiv baza Ain al-Assad din provincia Anbar şi baza Victoria de lângă aeroportul din Bagdad. Un număr mai mic de militari este aşteptat să rămână în Irak pentru roluri de consultanţă şi de instruire.

SUA conduce o coaliţie internaţională împotriva mişcării Statul Islamic în Irak şi în Siria vecină. Campania a început după ce

gruparea militantă a cucerit zone întinse în cele două ţări în 2014. Deşi învinşi militar, luptătorii SI rămân activi şi continuă să comită atacuri.

Retragerea unei părţi a trupelor SUA face parte dintr-un acord anterior între Bagdad şi Washington privind o retragere parţială din anumite locaţii până la sfârşitul lunii septembrie. În urmă cu aproximativ un an, SUA au anunţat că îşi vor schimba

prezenţa militară în Irak către un parteneriat de securitate, subliniind că nu este vorba despre o retragere completă a trupelor.

Rapoartele anterioare indicau aproximativ 2.500 de militari americani staţionaţi în Irak, deşi surse irakiene au declarat că numărul acestora depăşea 3.000. În Siria, Pentagonul a declarat că au mai rămas aproximativ 700 de soldaţi americani.