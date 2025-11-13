G4Media.ro
Cupa Mondială 2026: Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1, în prima manşă a barajului asiatic

Foto: Cosmin Olăroiu / Facebook

Cupa Mondială 2026: Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1, în prima manşă a barajului asiatic / EAU, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost condusă de Irak

Sportz13 Noi 0 comentarii

Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, condusă de antrenorul român Cosmin Olăroiu, a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Irakului, în prima manşă a barajului asiatic pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, transmite News.ro.

La Abu-Dhabi, oaspeţii au deschis scorul încă din minutul 10, când Al-Hamadi a marcat după o lovitură liberă. Echipa lui Olăroiu a egalat după opt minute, prin Luan Pereira, însă în continuare irakienii au controlat jocul. În minutul 37 gazdele au ratat prin Adel Sultan, apoi, două minute mai târziu, portarul irakian a parat şutul lui Ruben Amaral. Jocul s-a mutat la buturile gazdelor, unde portarul Khalid Eisa a intervenit incredibil, în minutul 42.

Tot Eisa a intervenit în minutele 50 şi 56, însă Olăroiu a efectuat modificări şi Emiratele au revenit în control. Până la final nu s-a mai înscris, iar Emiratele Arabe Unite – Irak s-a încheiat 1-1.

Returul, care va decide echipa care merge în barajul intercontinental, se joacă marţi, 18 noiembrie.

