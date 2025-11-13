Minoră româncă, salvată de autoritățile din Italia / A fost răpită din România de o rețea de trafic de carne vie formată tot din români / A trecut granița drogată și sedată / Era bătută, sechestrată și obligată să se prostitueze

Autoritățile din Italia au reușit salvarea unei tinere de origine română, victimă a traficului de persoane și a exploatării sexuale.

Ancheta a dus la arestarea a doi cetățeni români, un bărbat și o femeie, care sunt suspectați că au răpit-o, au drogat-o și au forțat-o să se prostitueze, scrie presa italiană.

Ademenit pe rețelele sociale cu promisiunea unui loc de muncă

Potrivit anchetatorilor, fata a fost contactată pe rețelele de socializare cu promisiunea unui loc de muncă ca chelneriță.

Cei doi suspecți au convins-o să călătorească împreună cu ei într-un alt oraș din România, dar în timpul călătoriei i-au dat țigări cu droguri, care au făcut-o să își piardă parțial cunoștința.

Când s-a trezit, tânăra s-a trezit deja peste graniță, în Italia, fără nicio posibilitate de a comunica cu lumea exterioară.

Forțată să se prostitueze și lipsită de documente

Odată ajunsă în țară, victimei i-ar fi fost luate documentele și telefonul și forțată să se prostitueze sub amenințarea cu violența și represaliile.

Agresorii ei i-au făcut fotografii pornografice, pe care le-au postat apoi pe site-uri de întâlniri, monitorizându-i constant mișcările și împiedicând-o să fugă.

Evadarea și salvarea din Latina Scalo

Punctul de cotitură a venit grație unui telefon dat la Consulatul General al României. Fata, care reușise să fugă din locul în care era ținută, a cerut ajutor. Raportul a fost transmis Serviciului de Cooperare Polițienească Internațională, care a alertat Brigăzii Mobile din Latina.

Ofițerii au intervenit în apropierea gării Latina Scalo, unde au salvat-o pe tânăra minoră și i-au acordat asistență imediată.

Doi cetățeni români arestați

Ancheta coordonată de Parchetul din Latina a condus la identificarea casei în care era ținută victima și la confiscarea telefoanelor și a echipamentelor informatice utilizate pentru a o controla.

Cei doi suspecți, ambii cetățeni români, au fost arestați sub suspiciunea de comitere a unor infracțiuni, printre care răpire, sclavie, trafic de persoane, incitare și complicitate la prostituție, precum și distribuirea ilegală de materiale cu caracter sexual explicit și starea de incapacitate cauzată de violență.

Ancheta este încă în curs de desfășurare

Poliția de Stat continuă ancheta pentru a reconstitui întreaga rețea de exploatare și a identifica eventualii complici.