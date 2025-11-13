Român arestat în Italia: avea în beci zeci de biciclete furate / Valoarea a fost estimată la peste 70 de mii de euro
Un adevărat depozit de biciclete furate, reprezentând o adevărată comoară: asta au descoperit polițiștii din brigada mobilă în Bolzano, în nordul Italiei, în ultimele zile, anunță presa italiană.
Totul a început cu comportamentul suspect al unui cetățean român, cunoscut de poliție, care i-a condus pe polițiști la descoperirea unei pivnițe în apropierea unui parc, în interiorul căreia se aflau douăzeci și trei de biciclete de o valoare considerabilă, precum și o cantitate substanțială de materiale de construcții.
În total, în pivnița respectivă se aflau bunuri furate în valoare de aproximativ 70.000 de euro. Ulterior s-a descoperit că echipamentele de lucru fuseseră furate dintr-o parcare din Via Macello aparținând unei companii care efectua lucrări în Walther Park, în timp ce bicicletele fuseseră furate în mare parte de la turiști.
Bărbatul a fost reținut, iar acum se caută proprietarii bunurilor furate.
